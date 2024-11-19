У Балтійському морі виявили другий пошкоджений підводний кабель зв’язку

Як відомо, між Німеччиною та Фінляндією пошкоджено підводний інтернет-кабель.
Згодом видання lrt.lt повідомило, що між Литвою і Швецією виявили пошкоджений ще один підводний кабель зв’язку.
Про пошкодження кабель заявив головний технічний директор Telia Lietuva Андрюс Шемешкявічюс.
Telia Lietuva — компанія з групи Telia Company, є однією з найбільших телекомунікаційних компаній у країнах Балтії.
«Кабель був обірваний в неділю вранці, близько 10:00. Системи одразу сповістили, що ми втратили зв’язок. Провели розслідування та уточнення, і виявилося, що кабель був пошкоджений», – сказав Шемешкявічюс.
За його словами, Telia передає інтернет-зʼєднання до Литви через три кабелі.
І через цей інцидент пропускна здатність інтернету скоротилася на третину. Проте користувачі цього не відчують.
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