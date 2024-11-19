У Балтійському морі виявили другий пошкоджений підводний кабель зв’язку

Через цей інцидент у Литві скоротилася пропускна здатність інтернету.

Фото: manufacturing-today.com

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Як відомо, між Німеччиною та Фінляндією пошкоджено підводний інтернет-кабель.

Згодом видання lrt.lt повідомило, що між Литвою і Швецією виявили пошкоджений ще один підводний кабель зв’язку.

Про пошкодження кабель заявив головний технічний директор Telia Lietuva Андрюс Шемешкявічюс.

Telia Lietuva — компанія з групи Telia Company, є однією з найбільших телекомунікаційних компаній у країнах Балтії.

«Кабель був обірваний в неділю вранці, близько 10:00. Системи одразу сповістили, що ми втратили зв’язок. Провели розслідування та уточнення, і виявилося, що кабель був пошкоджений», – сказав Шемешкявічюс.

За його словами, Telia передає інтернет-зʼєднання до Литви через три кабелі.

І через цей інцидент пропускна здатність інтернету скоротилася на третину. Проте користувачі цього не відчують.

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