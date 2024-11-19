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Чи має бути нотаріально засвідчена довіреність на представництво інтересів у податковій

14:00, 19 листопада 2024
Представництво за довіреністю може ґрунтуватися на акті органу юридичної особи.
Чи має бути нотаріально засвідчена довіреність на представництво інтересів у податковій
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Головне управління ДПС у Херсонській області пояснює, чи має бути нотаріально засвідчена довіреність на представництво інтересів у податковій.

Зазначається, що представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних зі сплатою податків, на підставі закону або довіреності. Довіреність, видана платником податків - фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, має бути засвідчена відповідно до чинного законодавства.

Згідно зі ст. 244 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю.

Представництво за довіреністю може ґрунтуватися на акті органу юридичної особи.

Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

Відповідно до ст. 245 ЦКУ форма довіреності має відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин.

Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, встановлених частиною четвертою ст. 245 ЦКУ.

Отже, довіреність, видана платником податків – фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов’язаних зі сплатою податків, має бути відповідним чином нотаріально посвідчена. 

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податкова нотаріус

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