Практика судов
  1. В Украине

Должна ли быть нотариально удостоверена доверенность на представительство интересов в налоговой

14:00, 19 ноября 2024
Представительство по доверенности может основываться на акте органа юридического лица.
Должна ли быть нотариально удостоверена доверенность на представительство интересов в налоговой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Херсонской области объясняет, должна ли быть нотариально удостоверена доверенность на представительство интересов в налоговой.

Отмечается, что представителями налогоплательщика признаются лица, которые могут осуществлять представительство его законных интересов и ведения дел, связанных с уплатой налогов, на основании закона или доверенности. Доверенность, выданная налогоплательщиком – физическим лицом на представительство его интересов и ведение дел, связанных с уплатой налогов, должна быть удостоверена в соответствии с действующим законодательством.

Согласно ст. 244 Гражданского кодекса Украины (далее – ГКУ) представительство, основанное на договоре, может осуществляться по доверенности.

Представительство по доверенности может основываться на акте органа юридического лица.

Доверенностью является письменный документ, выдаваемый одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Доверенность на совершение сделки представителем может быть предоставлена ​​лицом, представляемым (доверителем), непосредственно третьему лицу.

Согласно ст. 245 ГКУ форма доверенности должна соответствовать форме, в которой согласно закону должна совершаться сделка.

Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, подлежит нотариальному удостоверению, кроме случаев, установленных частью четвертой в. 245 ГКУ.

Следовательно, доверенность, выданная налогоплательщиком – физическим лицом на представительство его интересов и ведение дел, связанных с уплатой налогов, должна быть соответствующим образом нотариально удостоверена.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая нотариус

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
2,2 трлн грн на военные расходы – Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2025 год

Минимальная зарплата и прожиточный минимум останутся на уровне 2024 года.

Повышение налогов, готовность к повышению НДС, создание нового высшего суда – в МВФ назвали условия для продолжения поддержки Украины

Принятие налогового пакета является обязательным требованием для продолжения финансирования Украины от МВФ, и органы власти должны быть готовы к повышению основной ставки НДС – МВФ.

Верховная Рада рассмотрит законопроект Кабмина об отмене спецпенсий прокуроров по инвалидности

Отменяется возможность назначения прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, пенсии по инвалидности на особых условиях по закону о прокуратуре, и предполагается, что прокурорам, которым установлено устойчивое ограничение трудоспособности, осуществляются страховые выплаты на общих условиях.

Верховная Рада рассмотрит законопроект об изменении оснований прекращения государственной службы

Из закона о госслужбе исключат норму о сохранении за госслужащим, потерявшим трудоспособность во время выполнения должностных обязанностей, до восстановления трудоспособности или установления инвалидности.

В Украине создадут Министерство объединения – Президент представил в Раде План устойчивости

Также до конца 2024 года представят кандидатуру министра объединения Украины – детали Плана устойчивости Украины.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Стефанів
    Тетяна Стефанів
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Олена Дембіцька
    Олена Дембіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду