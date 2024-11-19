Представительство по доверенности может основываться на акте органа юридического лица.

Главное управление ГНС в Херсонской области объясняет, должна ли быть нотариально удостоверена доверенность на представительство интересов в налоговой.

Отмечается, что представителями налогоплательщика признаются лица, которые могут осуществлять представительство его законных интересов и ведения дел, связанных с уплатой налогов, на основании закона или доверенности. Доверенность, выданная налогоплательщиком – физическим лицом на представительство его интересов и ведение дел, связанных с уплатой налогов, должна быть удостоверена в соответствии с действующим законодательством.

Согласно ст. 244 Гражданского кодекса Украины (далее – ГКУ) представительство, основанное на договоре, может осуществляться по доверенности.

Представительство по доверенности может основываться на акте органа юридического лица.

Доверенностью является письменный документ, выдаваемый одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Доверенность на совершение сделки представителем может быть предоставлена ​​лицом, представляемым (доверителем), непосредственно третьему лицу.

Согласно ст. 245 ГКУ форма доверенности должна соответствовать форме, в которой согласно закону должна совершаться сделка.

Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, подлежит нотариальному удостоверению, кроме случаев, установленных частью четвертой в. 245 ГКУ.

Следовательно, доверенность, выданная налогоплательщиком – физическим лицом на представительство его интересов и ведение дел, связанных с уплатой налогов, должна быть соответствующим образом нотариально удостоверена.

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