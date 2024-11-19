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В отношении главы Харьковского облсовета зарегистрировали уголовное производство после проверки декларации

11:25, 19 ноября 2024
НАПК во время проверки установило, что действующая председательница Харьковского областного совета не указала в декларации сведения о недвижимом имуществе в Ницце, Франция, которым пользуется (арендует) ее муж.
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявило, что по результатам полной проверки выявило признаки декларирования недостоверных сведений на более чем 3,4 млн грн в декларации председательницы Харьковского областного совета, поданной за 2022 год. Об этом говорится в публикации НАПК.

В частности, отмечается, что по результатам рассмотрения Национальное антикоррупционное бюро Украины внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения и начало уголовное производство по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

В НАПК объясняют, что во время проверки установили, что действующая председательница Харьковского областного совета не указала в декларации сведения о недвижимом имуществе в Ницце, Франция, стоимость которого может составить 88 тыс. евро (что эквивалентно более 2,7 млн ​​грн), которым пользуется (арендует) ее муж.

«Также, на основании анализа сведений о подтвержденных доходах и расходах должностницы в течение отчетного периода выявлены признаки завышения отраженного в декларации размера наличных денег на более 680 тыс. грн», - отмечают в НАПК.

Кроме того, Агентство поставило под сомнение факт получения ее мужем дохода от продажи корпоративных прав Le Folie's (ресторанный бизнес во Франции) в размере всего 500 евро.

Также в НАПК указывают, что должностница не указала в декларации сведения об определении ее мужа конечным бенефициарным владельцем юридического лица, зарегистрированного по законодательству Франции SAS Midi au Soleil (ресторан на набережной Канн, Франции).

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НАПК

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