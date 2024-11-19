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Стосовно голови Харківської облради зареєстрували кримінальне провадження після перевірки декларації

11:25, 19 листопада 2024
НАЗК під час перевірки встановило, що чинна голова Харківської обласної ради не зазначила у декларації відомості про нерухоме майно у Ніцці, Франція, яким користується (орендує) її чоловік.
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Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що за результатами повної перевірки виявило ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 3,4 млн грн у декларації голови Харківської обласної ради, поданої за 2022 рік. Про це йдеться у публікації НАЗК.  

Зокрема, зазначається, що за результатами розгляду Національне антикорупційне бюро України внесло в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості та розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

У НАЗК пояснюють, що під час перевірки встановили, що чинна голова Харківської обласної ради не зазначила у декларації відомості про нерухоме майно у Ніцці, Франція, вартість якого може становити 88 тис. євро (що еквівалентно понад 2,7 млн грн), яким користується (орендує) її чоловік.

«Також, на підставі аналізу відомостей про підтверджені доходи і витрати посадовиці протягом звітного періоду виявлено ознаки завищення відображеного в декларації розміру готівки на понад 680 тис. грн», - зазначають у НАЗК.

Крім цього, Агентство поставило під сумнів факт отримання її чоловіком доходу від продажу корпоративних прав Le Folie’s (ресторанний бізнес у Франції) у розмірі лише 500 євро.

Також у НАЗК вказують, що посадовиця не зазначила у декларації відомості про визначення її чоловіка кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, зареєстрованої за законодавством Франції SAS Midi au Soleil (ресторан на набережній Канн, Франції).

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НАЗК

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