У парламенті пропонують визначити підстави для переведення військовослужбовців ЗСУ в резерв для реабілітації і відновлення

Для осіб, які мають вислугу військової служби під час воєнного стану 36 місяців, за умови перебування військових частин і підрозділів в районах ведення бойових дій чи участі в боях протягом 18 місяців, пропонується встановити умови переведення на службу у військовий оперативний резерв для реабілітації.

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У Верховній Раді зареєстровано законопроект 12217 про внесення змін до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо проходження військової служби та перебування в резерві в умовах воєнного стану.

Даним законопроектом главу V Закону «Проходження служби у військовому резерві. Виконання військового обов'язку в запасі» пропонується доповнити статтею 26-3 «Проходження служби у військовому резерві для реабілітації під час воєнного стану».

Відповідно до неї військовослужбовці, які мають вислугу років військової служби під час воєнного стану 36 місяців, за умови перебування військових частин, підрозділів в районах ведення бойових дій, в яких військовослужбовці брали участь по відсічі і стримуванню збройної агресії проти України протягом 18 місяців, переводяться для проходження служби у військовому оперативному (бойовому) резерві для реабілітації строком на 6 місяців із збереженням щомісячного основного грошового забезпечення.

До терміну реабілітації не зараховується час використання військовослужбовцями відпустки за попереднього проходження військової служби під час дії воєнного стану.

Військовослужбовці по закінченню реабілітації направляються для подальшого проходження військової служби в військових частинах, до яких вони прикріплені або інших військових підрозділах.

Якщо на день закінчення строку служби військовослужбовців, військова частина, в якій вони проходять службу, перебуває в районі ведення бойових дій, переведення військовослужбовців у військовий резерв підлягає відтермінуванню не більше ніж на 6 місяців за директивою Ставки Верховного Головнокомандувача до ротації особового складу військової частини або відведення для відновлення боєздатності.

У разі перенесення строку переведення з цих підстав, військовослужбовцям виплачується грошове забезпечення з урахуванням усіх видів грошового забезпечення, включаючи додаткові винагороди та доплати з застосуванням коефіцієнта «2» з дня виникнення права на переведення в військовий оперативний (бойовий) резерв по день виведення військової частини для відновлення боєздатності чи ротації.

Особи, які досягли 50-річного віку на час виникнення права бути переведеним в військовий оперативний резерв для реабілітації, підлягають звільненню в запас на загальних підставах за їх згодою.

Автори – народні депутати Василь Німченко, Григорій Мамка та Суто Мамоян – пояснюють, що законопроектом пропонується передбачити підстави для переведення військовослужбовців ЗСУ в резерв для реабілітації і відновлення.

«Невизначеність щодо строків військової служби в умовах воєнного стану та постійне знаходження осіб на лінії бойового зіткнення без відновлення та ротації безперечно демотивує бійців, не сприймається в суспільстві, а тому пропонується допустимість переведення для продовження служби в військовому оперативному резерві та реабілітації для відновлення стану здоров’я і функціонального стану військовослужбовця.

Пропонується передбачити в законі №2232-XII для осіб, які мають вислугу військової служби під час воєнного стану 36 місяців, за умови перебування військових частин і підрозділів в районах ведення бойових дій та/або участі в боях протягом 18 місяців, переведення на службу у військовий оперативний резерв для реабілітації. Термін реабілітації становить 6 місяців та виходить із розрахунку 1/3 від строку служби військового та виконання поставлених завдань безпосередньо на лінії бойового зіткнення. До терміну реабілітації не зараховується час використання військовослужбовцями відпустки за попереднього проходження військової служби під час дії воєнного стану. На час перебування у резерві за військовослужбовцями зберігається основне грошове забезпечення без додаткових доплат» - зазначають автори.

Також в законопроекті передбачено допустимість відтермінування строків виведення військових частин в резерв та переведення військовослужбовців в військовий оперативний резерв для реабілітації за директивою Ставки Верховного Головнокомандувача до настання можливості виведення військової частини із району бойових дій, але цей термін не має перевищувати 6 місяців з моменту прийняття рішення про відведення військової частини для відновлення боєздатності чи ротації.

У разі перенесення строку переведення з цих підстав, військовослужбовцям виплачується грошове забезпечення з урахуванням усіх видів грошового забезпечення, включаючи додаткові винагороди та доплати з застосуванням коефіцієнта «2» з дня виникнення права на переведення в військовий резерв по день виведення військової частини для відновлення боєздатності чи ротації. Йдеться про військовослужбовців, які після виникнення права на переведення в військовий резерв, продовжують знаходитись в районі ведення бойовий дій.

Автор: Наталя Мамченко

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