Зеленський підписав закон про збір даних з усіх реєстрів до Єдиної системи соціальної сфери — що це означає
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про Єдину інформаційну систему соціальної сфери, спрямований на автоматизацію процесів надання соціальної підтримки та посилення захисту персональних даних громадян № 4607-IX (законопроект №11377).
Цей документ дозволить централізувати й автоматизувати процеси у сфері соціального захисту, забезпечити прозоре адміністрування всіх видатків на соціальну підтримку, спростити процедури для громадян та зменшити корупційні ризики на державному і місцевому рівнях.
Закон регламентує збір, обробку та збереження інформації про заявників і отримувачів соціальної підтримки, а також користувачів системи, що дасть змогу підвищити ефективність соціальних виплат та спростити взаємодію між державними органами.
Єдина інформаційна система соціальної сфери буде здійснювати електронний інформаційний обмін даними в онлайн-режимі з низкою реєстрів, зокрема, це:
- Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів («Оберіг»)
- Електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ)
- Демографічний реєстр
- Реєстр транспортних засобів
- Реєстр фізичних осіб — платників податків
- Автоматизована система виконавчого провадження
- Система щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України
- Державний реєстр актів цивільного стану громадян
- Державний реєстр речових прав на нерухоме майно
- Державний земельний кадастр
- Єдина судова інформаційно-комунікаційна система
- інші електронні інформаційні ресурси тощо.
Це дасть змогу автоматично перевіряти право громадян на соціальні послуги без зайвих паперових процедур.
Закон також встановлює чіткі правила захисту персональних даних, що є конфіденційною інформацією.
Нагадаємо, Верховна Рада 18 вересня прийняла в цілому як закон законопроект Кабміну 11377 про Єдину інформаційну систему соціальної сфери.
Як писала «Судово-юридична газета», у цій інформаційній системі фактично буде формуватися повна картина про громадян, адже дані будуть збиратися з різних реєстрів, від інформації про ситуацію з військовим обліком людини і перетином нею кордону – до сплати нею податків і наявності у неї авто, квартир, землі, відкритих виконавчих проваджень тощо.
