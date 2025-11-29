  1. Законодавство
Зеленський підписав закон про збір даних з усіх реєстрів до Єдиної системи соціальної сфери — що це означає

17:00, 29 листопада 2025
Володимир Зеленський підписав закон, що запроваджує Єдину інформаційну систему соціальної сфери.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про Єдину інформаційну систему соціальної сфери, спрямований на автоматизацію процесів надання соціальної підтримки та посилення захисту персональних даних громадян № 4607-IX (законопроект №11377).

Цей документ дозволить централізувати й автоматизувати процеси у сфері соціального захисту, забезпечити прозоре адміністрування всіх видатків на соціальну підтримку, спростити процедури для громадян та зменшити корупційні ризики на державному і місцевому рівнях.

Закон регламентує збір, обробку та збереження інформації про заявників і отримувачів соціальної підтримки, а також користувачів системи, що дасть змогу підвищити ефективність соціальних виплат та спростити взаємодію між державними органами.

Єдина інформаційна система соціальної сфери буде здійснювати електронний інформаційний обмін даними в онлайн-режимі з низкою реєстрів, зокрема, це:

  • Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів («Оберіг»)
  • Електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ)
  • Демографічний реєстр
  • Реєстр транспортних засобів
  • Реєстр фізичних осіб — платників податків
  • Автоматизована система виконавчого провадження
  • Система щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України
  • Державний реєстр актів цивільного стану громадян
  • Державний реєстр речових прав на нерухоме майно
  • Державний земельний кадастр
  • Єдина судова інформаційно-комунікаційна система
  • інші електронні інформаційні ресурси тощо.

Це дасть змогу автоматично перевіряти право громадян на соціальні послуги без зайвих паперових процедур.

Закон також встановлює чіткі правила захисту персональних даних, що є конфіденційною інформацією.

Нагадаємо, Верховна Рада 18 вересня прийняла в цілому як закон законопроект Кабміну 11377 про Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

Як писала «Судово-юридична газета», у цій інформаційній системі фактично буде формуватися повна картина про громадян, адже дані будуть збиратися з різних реєстрів, від інформації про ситуацію з військовим обліком людини і перетином нею кордону – до сплати нею податків і наявності у неї авто, квартир, землі, відкритих виконавчих проваджень тощо.

