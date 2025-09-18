Від авто, нерухомості і сплати податків – до військового обліку: дані про громадян збиратимуть до Єдиної системи соціальної сфери

Парламент 18 вересня готується прийняти закон, за яким до нової системи соціальної сфери будуть передавати персональні дані з реєстру військовозобов’язаних, електронної системи охорони здоров’я, реєстрів авто і нерухомості, щодо перетину кордону та сплати податків.

Народні депутати 18 вересня розглянуть в цілому як закон урядовий законопроект 11377 про Єдину інформаційну систему соціальної сфери. У цій інформаційній системі фактично буде формуватися повна картина про громадян, адже дані будуть збиратися з різних реєстрів, від інформації про ситуацію з військовим обліком людини і перетином нею кордону – до сплати нею податків і наявності у неї авто, квартир, землі, відкритих виконавчих проваджень тощо.

Як писала «Судово-юридична газета», 17 вересня парламент почав розглядати правки до другого читання, а 18 вересня планує завершити їх розгляд і визначитися з долею закону.

Відповідно до фінальної редакції законопроекту, яку рекомендував прийняти комітет з питань цифрової трансформації, ця нова Єдина інформаційна система соціальної сфери буде здійснювати електронний інформаційний обмін даними в режимі реального часу з такими ресурсами:

Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів («Оберіг»)

Електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ)

Єдиний державний демографічний реєстр

Єдиний державний реєстр транспортних засобів

Державний реєстр фізичних осіб — платників податків

Автоматизована система виконавчого провадження

Інтегрована міжвідомча інформаційно-комунікаційна система щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України

Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО)

Державний реєстр актів цивільного стану громадян

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Державний реєстр обтяжень рухомого майна

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, ФОП та громадських формувань

Державний земельний кадастр

Єдиний державний реєстр ветеранів війни

Реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування

Єдина судова інформаційно-комунікаційна система

Єдиний державний веб-портал електронних послуг

Єдина інформаційно-аналітична система центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції

реєстри територіальних громад

Єдиний державний реєстр випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі

база даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в’їхали на тимчасово окуповану територію України або виїхали з такої території»

Відомча інформаційна система центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб тощо

інші електронні інформаційні ресурси суб’єктів електронної інформаційної взаємодії, з якими власник Єдиної системи має здійснювати обмін даними (інформацією) у порядку, визначеному Кабміном, або у випадках, передбачених законодавством.

Тобто, перелік не є вичерпним і його також зможе регулювати сам уряд.

Центри обробки даних зможуть розмістити за кордоном

При цьому, як зазначено у законопроекті, з метою функціонування Єдиної системи можуть використовуватися послуги центрів обробки даних, розміщених за межами України, з обов'язковим погодженням договорів про надання таких послуг СБУ.

Порядок функціонування Єдиної системи, її підсистем і центрів обробки даних визначається Кабміном.

Фінансувати створення системи зможуть іноземні партнери

Фінансування витрат, пов’язаних з функціонуванням та модернізацією Єдиної системи, створенням та розвитком її підсистем і програмно-технічних засобів, може здійснюватися як за рахунок державного бюджету, так і за рахунок міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, міжнародної фінансової допомоги, з інших джерел, не заборонених законом.

Держава зможе актуалізувати дані про громадян

Законопроект передбачає, що суб’єкти електронної інформаційної взаємодії в обов’язковому порядку та безоплатно забезпечують надання до Єдиної системи інформації, що необхідна для реалізації державою «інших повноважень, передбачених законом», персональних даних з автоматизованих інформаційних систем, інформаційно-комунікаційних систем, реєстрів, баз даних, володільцем, розпорядником або адміністратором яких вони є, у тому числі інформації з обмеженим доступом.

Неподання або несвоєчасне подання до Єдиної системи інформації є підставою для відповідальності посадовців.

Власником системи є держава в особі Мінсоцполітики.

Держава може здійснювати за допомогою цієї системи актуалізацію персональних даних, інших сукупностей даних осіб, які можуть бути конкретно ідентифіковані в Єдиній системі, на основі інформації, отриманої в результаті інформаційної взаємодії з електронними інформаційними ресурсами, що відповідно до законодавства забезпечують первинне збирання та обробку (є першоджерелами) такої інформації.

Також система дозволить здійснювати аналізу якості реєстрових даних, ступеня відповідності реєстрових даних встановленим вимогам, що забезпечує можливість їх ефективного використання, повноти персональних даних, інших сукупностей даних осіб, які можуть бути конкретно ідентифіковані в Єдиній системі, здійснення заходів щодо підвищення якості наявної інформації, здійснення моніторингу та виявлення некоректних записів у Єдиній системі.

До інформації Єдиної системи також належать довідкова, статистична, службова інформація, історичні дані та будь-яка інша інформація, необхідна для належного функціонування Єдиної системи.

Якщо під час наповнення Єдиної системи використовується інформація або інші сукупності даних осіб, які не можуть бути конкретно ідентифіковані в Єдиній системі, з інших баз даних, до Єдиної системи вноситься інформація про особу без її особистої участі.

Надання інформації, відомостей або інших персональних даних про особу, що містяться в Єдиній системі, здійснюється за запитом:

такої особи

суб’єкта електронної інформаційної взаємодії, здійсненим його посадовою особою в межах електронної інформаційної взаємодії з метою реалізації повноважень, визначених законом. Такі посадові особи зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб та протягом будь-якого строку персональних даних.

Відкриті дані Єдиної системи можуть надаватися за запитом користувача Єдиної системи, іншої юридичної чи фізичної особи, ФОП, які надають соціальну підтримку.

На підставі даних Єдиної системи можуть формуватися аналітичні матеріали і статистична інформація (документація).

Громадський моніторинговий орган

Крім того, законодавці пропонують встановити, що суб'єктом Єдиної інформаційної системи соціальної сфери є також й «незалежний громадський орган з моніторингу функціонування Єдиної інформаційної системи соціальної сфери».

Це «Громадський моніторинговий орган» є допоміжним громадським органом при Мінсоцполітики, що утворюється з метою «сприяння участі громадськості у забезпеченні прозорості роботи Єдиної системи, захисту прав фізичних осіб, персональні дані яких чи інші сукупності даних осіб, які можуть бути конкретно ідентифіковані в Єдиній системі, обробляються в Єдиній системі, та запобігання порушенням у сфері соціального захисту населення».

Порядок роботи органу визначить Кабмін.

До складу Громадського моніторингового органу входять представники інститутів громадянського суспільства, правозахисники, фахівці у сферах соціальної політики, цифрових технологій, кібербезпеки та захисту персональних даних.

Серед іншого, цей Громадський моніторинговий орган матиме право отримувати доступ до інформації про роботу Єдиної системи, що не містить персональних даних чи інших сукупностей даних осіб, які можуть бути конкретно ідентифіковані в Єдиній системі і залучати незалежних експертів для забезпечення реалізації своїх функцій.

Автор: Наталя Мамченко

