От авто, недвижимости и уплаты налогов – до военного учета: данные о гражданах будут собирать в Единую систему социальной сферы

Парламент 18 сентября готовится принять закон, по которому в новую систему социальной сферы будут передавать персональные данные из реестра военнообязанных, электронной системы здравоохранения, реестров авто и недвижимости, по пересечению границы и уплате налогов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Народные депутаты 18 сентября рассмотрят в целом как закон правительственный законопроект 11377 о Единой информационной системе социальной сферы. В этой информационной системе фактически будет формироваться полная картина о гражданах, так как данные будут собираться из разных реестров, от информации о ситуации с военным учетом человека и пересечением им границы – до уплаты им налогов и наличия у него авто, квартир, земли, открытых исполнительных производств и т.д.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 17 сентября парламент начал рассматривать правки ко второму чтению, а 18 сентября планирует завершить их рассмотрение и определиться с судьбой закона.

В соответствии с финальной редакцией законопроекта, которую рекомендовал принять комитет по вопросам цифровой трансформации, эта новая Единая информационная система социальной сферы будет осуществлять электронный информационный обмен данными в режиме реального времени с такими ресурсами:

Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов («Оберег»);

Электронная система здравоохранения (ЭСЗ);

Единый государственный демографический реестр;

Единый государственный реестр транспортных средств;

Государственный реестр физических лиц — плательщиков налогов;

Автоматизированная система исполнительного производства;

Интегрированная межведомственная информационно-коммуникационная система по контролю лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу Украины;

Единая государственная электронная база по вопросам образования (ЕГЭБО);

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;

Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество;

Государственный реестр обременений движимого имущества;

Единый государственный реестр юридических лиц, ФЛП и общественных формирований;

Государственный земельный кадастр;

Единый государственный реестр ветеранов войны;

Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

Единая судебная информационно-коммуникационная система;

Единый государственный веб-портал электронных услуг;

Единая информационно-аналитическая система центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции;

реестры территориальных общин;

Единый государственный реестр случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола;

база данных «Сведения о лицах, которые пересекли государственную границу Украины, въехали на временно оккупированную территорию Украины или выехали с такой территории»;

Ведомственная информационная система центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере регистрации физических лиц и т. д.;

другие электронные информационные ресурсы субъектов электронного информационного взаимодействия, с которыми владелец Единой системы должен осуществлять обмен данными (информацией) в порядке, определенном Кабмином, или в случаях, предусмотренных законодательством.

То есть, перечень не является исчерпывающим и его также сможет регулировать само правительство.

Центры обработки данных смогут разместить за границей

При этом, как указано в законопроекте, с целью функционирования Единой системы могут использоваться услуги центров обработки данных, размещенных за пределами Украины, с обязательным согласованием договоров о предоставлении таких услуг СБУ.

Порядок функционирования Единой системы, ее подсистем и центров обработки данных определяется Кабмином.

Финансировать создание системы смогут иностранные партнеры

Финансирование расходов, связанных с функционированием и модернизацией Единой системы, созданием и развитием ее подсистем и программно-технических средств, может осуществляться как за счет государственного бюджета, так и за счет международных финансовых организаций, других кредиторов и инвесторов, международной финансовой помощи, из других источников, не запрещенных законом.

Государство сможет актуализировать данные о гражданах

Законопроект предусматривает, что субъекты электронного информационного взаимодействия в обязательном порядке и безвозмездно обеспечивают предоставление в Единую систему информации, необходимой для реализации государством «иных полномочий, предусмотренных законом», персональных данных из автоматизированных информационных систем, информационно-коммуникационных систем, реестров, баз данных, владельцем, распорядителем или администратором которых они являются, в том числе информации с ограниченным доступом.

Непредставление или несвоевременное представление в Единую систему информации является основанием для ответственности должностных лиц.

Владельцем системы является государство в лице Минсоцполитики. Государство может осуществлять с помощью этой системы актуализацию персональных данных, других совокупностей данных лиц, которые могут быть конкретно идентифицированы в Единой системе, на основе информации, полученной в результате информационного взаимодействия с электронными информационными ресурсами, которые в соответствии с законодательством обеспечивают первичный сбор и обработку (являются первоисточниками) такой информации.

Также система позволит осуществлять анализ качества реестровых данных, степени соответствия реестровых данных установленным требованиям, что обеспечивает возможность их эффективного использования, полноты персональных данных, других совокупностей данных лиц, которые могут быть конкретно идентифицированы в Единой системе, осуществление мер по повышению качества имеющейся информации, осуществление мониторинга и выявление некорректных записей в Единой системе.

К информации Единой системы также относятся справочная, статистическая, служебная информация, исторические данные и любая другая информация, необходимая для надлежащего функционирования Единой системы.

Если при наполнении Единой системы используется информация или другие совокупности данных лиц, которые не могут быть конкретно идентифицированы в Единой системе, из других баз данных, в Единую систему вносится информация о лице без его личного участия.

Предоставление информации, сведений или других персональных данных о лице, содержащихся в Единой системе, осуществляется по запросу:

такого лица;

субъекта электронного информационного взаимодействия, осуществленного его должностным лицом в рамках электронного информационного взаимодействия с целью реализации полномочий, определенных законом. Такие должностные лица обязаны не допускать разглашения любым способом и в течение любого срока персональных данных.

Открытые данные Единой системы могут предоставляться по запросу пользователя Единой системы, другого юридического или физического лица, ФЛП, которые оказывают социальную поддержку.

На основании данных Единой системы могут формироваться аналитические материалы и статистическая информация (документация).

Общественный мониторинговый орган

Кроме того, законодатели предлагают установить, что субъектом Единой информационной системы социальной сферы является также и «независимый общественный орган по мониторингу функционирования Единой информационной системы социальной сферы».

Этот «Общественный мониторинговый орган» является вспомогательным общественным органом при Минсоцполитики, который создается с целью «содействия участию общественности в обеспечении прозрачности работы Единой системы, защиты прав физических лиц, персональные данные которых или другие совокупности данных лиц, которые могут быть конкретно идентифицированы в Единой системе, обрабатываются в Единой системе, и предотвращения нарушений в сфере социальной защиты населения».

Порядок работы органа определит Кабмин.

В состав Общественного мониторингового органа входят представители институтов гражданского общества, правозащитники, специалисты в сферах социальной политики, цифровых технологий, кибербезопасности и защиты персональных данных.

Среди прочего, этот Общественный мониторинговый орган будет иметь право получать доступ к информации о работе Единой системы, не содержащей персональных данных или других совокупностей данных лиц, которые могут быть конкретно идентифицированы в Единой системе, и привлекать независимых экспертов для обеспечения реализации своих функций.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.