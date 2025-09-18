Верховна Рада прийняла закон про збір даних про громадян з усіх реєстрів до Єдиної системи соціальної сфери

В Єдину систему соціальної сфери будуть «стікатися» персональні дані громадян з реєстру військовозобов’язаних, електронної системи охорони здоров’я, реєстрів авто і нерухомості, щодо перетину кордону та сплати податків – парламент прийняв закон.

Верховна Рада 18 вересня прийняла в цілому як закон законопроект Кабміну 11377 про Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у цій інформаційній системі фактично буде формуватися повна картина про громадян, адже дані будуть збиратися з різних реєстрів, від інформації про ситуацію з військовим обліком людини і перетином нею кордону – до сплати нею податків і наявності у неї авто, квартир, землі, відкритих виконавчих проваджень тощо.

Під час голосування у пленарному залі частина поправок була врахована, частина – відхилена. Фінальна редакція стане відома після підписання тексту спікером.

У редакції, яку рекомендував прийняти профільний комітет Ради, законопроект має наступний зміст.

Єдина інформаційна система соціальної сфери буде здійснювати електронний інформаційний обмін даними в онлайн-режимі з низкою реєстрів, зокрема, це:

Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів («Оберіг»)

Електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ)

Демографічний реєстр

Реєстр транспортних засобів

Реєстр фізичних осіб — платників податків

Автоматизована система виконавчого провадження

Система щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України

Державний реєстр актів цивільного стану громадян

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Державний земельний кадастр

Єдина судова інформаційно-комунікаційна система

інші електронні інформаційні ресурси тощо.

Тобто, перелік не є вичерпним і його також зможе регулювати сам уряд.

Органи повинні в обов’язковому порядку надавати до Єдиної системи інформацію, що необхідна для реалізації державою «інших повноважень, передбачених законом», персональних даних з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних, у тому числі інформації з обмеженим доступом. Неподання або несвоєчасне подання до Єдиної системи інформації є підставою для відповідальності посадовців.

Центри обробки даних зможуть розмістити за кордоном

З метою функціонування Єдиної системи можуть використовуватися послуги центрів обробки даних, розміщених за межами України, з обов'язковим погодженням договорів про надання таких послуг СБУ.

Фінансувати створення системи зможуть іноземні партнери

Фінансування витрат, пов’язаних з функціонуванням та модернізацією Єдиної системи, створенням та розвитком її підсистем, може здійснюватися як за рахунок державного бюджету, так і за рахунок міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, міжнародної фінансової допомоги.

Громадський моніторинговий орган

Суб'єктом Єдиної інформаційної системи соціальної сфери є також буде «незалежний громадський орган з моніторингу функціонування Єдиної інформаційної системи соціальної сфери».

Це «Громадський моніторинговий орган» є допоміжним громадським органом при Мінсоцполітики, що утворюється з метою «сприяння участі громадськості у забезпеченні прозорості роботи Єдиної системи, захисту прав фізичних осіб, персональні дані яких чи інші сукупності даних осіб, які можуть бути конкретно ідентифіковані в Єдиній системі, обробляються в Єдиній системі, та запобігання порушенням у сфері соціального захисту населення».

Порядок роботи органу визначить Кабмін.

До складу Громадського моніторингового органу входять представники інститутів громадянського суспільства, правозахисники, фахівці у сферах соціальної політики, цифрових технологій, кібербезпеки та захисту персональних даних.

Серед іншого, цей Громадський моніторинговий орган матиме право отримувати доступ до інформації про роботу Єдиної системи, що не містить персональних даних чи інших сукупностей даних осіб, які можуть бути конкретно ідентифіковані в Єдиній системі і залучати незалежних експертів для забезпечення реалізації своїх функцій.

Держава зможе актуалізувати дані про громадян

Держава може здійснювати за допомогою цієї системи актуалізацію персональних даних, інших сукупностей даних осіб, які можуть бути конкретно ідентифіковані в Єдиній системі, на основі інформації, отриманої в результаті інформаційної взаємодії.

Якщо під час наповнення Єдиної системи використовується інформація або інші сукупності даних осіб, які не можуть бути конкретно ідентифіковані в Єдиній системі, з інших баз даних, до Єдиної системи вноситься інформація про особу без її особистої участі.

Відкриті дані Єдиної системи можуть надаватися за запитом користувача Єдиної системи, іншої юридичної чи фізичної особи, ФОП, які надають соціальну підтримку.

На підставі даних Єдиної системи можуть формуватися аналітичні матеріали і статистична інформація щодо населення.

Автор: Наталя Мамченко

