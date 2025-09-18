Верховная Рада приняла закон о сборе данных о гражданах из всех реестров в Единую систему социальной сферы

В Единую систему социальной сферы будут «стекаться» персональные данные граждан из реестра военнообязанных, электронной системы здравоохранения, реестров авто и недвижимости, по пересечению границы и уплате налогов – парламент принял закон.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 18 сентября приняла в целом как закон законопроект Кабмина 11377 о Единой информационной системе социальной сферы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в этой информационной системе фактически будет формироваться полная картина о гражданах, так как данные будут собираться из разных реестров: от информации о ситуации с воинским учетом человека и пересечением им границы — до уплаты им налогов и наличия у него авто, квартир, земли, открытых исполнительных производств и тому подобного.

Во время голосования в пленарном зале часть поправок была учтена, часть — отклонена. Финальная редакция станет известна после подписания текста спикером.

В редакции, которую рекомендовал принять профильный комитет Рады, законопроект имеет следующее содержание.

Единая информационная система социальной сферы будет осуществлять электронный информационный обмен данными в онлайн-режиме с рядом реестров, в частности, это:

Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов («Оберег»)

Электронная система здравоохранения (ЕСОЗ)

Демографический реестр

Реестр транспортных средств

Реестр физических лиц — налогоплательщиков

Автоматизированная система исполнительного производства

Система по контролю лиц, транспортных средств и грузов, которые пересекают государственную границу Украины

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан

Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество

Государственный земельный кадастр

Единая судебная информационно-коммуникационная система

другие электронные информационные ресурсы и тому подобное.

То есть, перечень не является исчерпывающим и его также сможет регулировать само правительство.

Органы должны в обязательном порядке предоставлять в Единую систему информацию, которая необходима для реализации государством «других полномочий, предусмотренных законом», персональных данных из автоматизированных информационных систем, реестров, баз данных, в том числе информации с ограниченным доступом. Непредоставление или несвоевременное предоставление в Единую систему информации является основанием для ответственности должностных лиц.

Центры обработки данных смогут разместить за границей

С целью функционирования Единой системы могут использоваться услуги центров обработки данных, размещенных за пределами Украины, с обязательным согласованием договоров о предоставлении таких услуг СБУ.

Финансировать создание системы смогут иностранные партнеры

Финансирование расходов, связанных с функционированием и модернизацией Единой системы, созданием и развитием ее подсистем, может осуществляться как за счет государственного бюджета, так и за счет международных финансовых организаций, других кредиторов и инвесторов, международной финансовой помощи.

Общественный мониторинговый орган

Субъектом Единой информационной системы социальной сферы также будет «независимый общественный орган по мониторингу функционирования Единой информационной системы социальной сферы».

Это «Общественный мониторинговый орган» является вспомогательным общественным органом при Минсоцполитики, который создается с целью «содействия участию общественности в обеспечении прозрачности работы Единой системы, защиты прав физических лиц, персональные данные которых или другие совокупности данных лиц, которые могут быть конкретно идентифицированы в Единой системе, обрабатываются в Единой системе, и предотвращения нарушений в сфере социальной защиты населения».

Порядок работы органа определит Кабмин.

В состав Общественного мониторингового органа входят представители институтов гражданского общества, правозащитники, специалисты в сферах социальной политики, цифровых технологий, кибербезопасности и защиты персональных данных.

Среди прочего, этот Общественный мониторинговый орган будет иметь право получать доступ к информации о работе Единой системы, которая не содержит персональных данных или других совокупностей данных лиц, которые могут быть конкретно идентифицированы в Единой системе, и привлекать независимых экспертов для обеспечения реализации своих функций.

Государство сможет актуализировать данные о гражданах

Государство может осуществлять с помощью этой системы актуализацию персональных данных, других совокупностей данных лиц, которые могут быть конкретно идентифицированы в Единой системе, на основе информации, полученной в результате информационного взаимодействия.

Если при наполнении Единой системы используется информация или другие совокупности данных лиц, которые не могут быть конкретно идентифицированы в Единой системе, из других баз данных, в Единую систему вносится информация о лице без его личного участия.

Открытые данные Единой системы могут предоставляться по запросу пользователя Единой системы, другого юридического или физического лица, ФЛП, которые предоставляют социальную поддержку.

На основании данных Единой системы могут формироваться аналитические материалы и статистическая информация по населению.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.