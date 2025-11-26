Зеленский подписал закон о сборе данных из всех реестров в Единую систему социальной сферы — что это значит

Владимир Зеленский подписал закон, который вводит Единую информационную систему социальной сферы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Единой информационной системе социальной сферы, направленный на автоматизацию процессов предоставления социальной поддержки и усиление защиты персональных данных граждан № 4607-IX (законопроект №11377).

Этот документ позволит централизовать и автоматизировать процессы в сфере социальной защиты, обеспечить прозрачное администрирование всех расходов на социальную поддержку, упростить процедуры для граждан и снизить коррупционные риски на государственном и местном уровнях.

Закон регламентирует сбор, обработку и хранение информации о заявителях и получателях социальной поддержки, а также пользователей системы, что позволит повысить эффективность социальных выплат и упростить взаимодействие между государственными органами.

Единая информационная система социальной сферы будет осуществлять электронный информационный обмен данными в онлайн-режиме с рядом реестров, в частности, это:

Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов («Оберег»)

Электронная система здравоохранения

Демографический реестр

Реестр транспортных средств

Реестр физических лиц — плательщиков налогов

Автоматизированная система исполнительного производства

Система контроля лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу Украины

Государственный реестр актов гражданского состояния

Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество

Государственный земельный кадастр

Единая судебная информационно-коммуникационная система

другие электронные информационные ресурсы и т. д.

Это позволит автоматически проверять право граждан на социальные услуги без лишних бумажных процедур.

Закон также устанавливает четкие правила защиты персональных данных, которые являются конфиденциальной информацией.

Напомним, Верховная Рада 18 сентября приняла в целом в качестве закона законопроект Кабмина 11377 о Единой информационной системе социальной сферы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в этой информационной системе фактически будет формироваться полная картина о гражданах, ведь данные будут собираться из разных реестров, от информации о ситуации с военным учетом человека и пересечением им границы – до уплаты ею налогов и наличия у нее авто, квартир, земли, открытых исполнительных производств и т.д.

