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В парламенте предлагают определить основания для перевода военнослужащих ВСУ в резерв для реабилитации и восстановления

10:56, 19 ноября 2024
Для лиц, имеющих выслугу военной службы во время военного положения 36 месяцев, при условии нахождения воинских частей и подразделений в районах ведения боевых действий или участия в боях в течение 18 месяцев, предлагается установить условия перевода на службу в военный оперативный резерв для реабилитации.
В парламенте предлагают определить основания для перевода военнослужащих ВСУ в резерв для реабилитации и восстановления
Источник фото: online.ua
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 12217 о внесении изменений в Закон «О воинской обязанности и военной службе» о прохождении военной службы и пребывании в резерве в условиях военного положения.

Данным законопроектом глава V Закона «Прохождение службы в военном резерве. Выполнение воинского долга в запасе» предлагается дополнить статьей 26-3 «Прохождение службы в военном резерве для реабилитации во время военного положения».

В соответствии с ней военнослужащие, имеющие выслугу лет военной службы во время военного положения 36 месяцев, при условии пребывания воинских частей, подразделений в районах ведения боевых действий, в которых военнослужащие участвовали в действиях по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины в течение 18 месяцев, переводятся для прохождения службы в военном оперативном (боевом) резерве для реабилитации сроком на 6 месяцев с сохранением ежемесячного основного денежного довольствия.

В срок реабилитации не засчитывается время использования военнослужащими отпуска при предварительном прохождении военной службы во время действия военного положения.

Военнослужащие по окончании реабилитации направляются для дальнейшего прохождения военной службы в воинских частях, к которым они прикреплены или в других воинских подразделениях.

Если на день окончания срока службы военнослужащих воинская часть, в которой они проходят службу, находится в районе ведения боевых действий, перевод военнослужащих в военный резерв подлежит отсрочке не более чем на 6 месяцев по директиве Ставки Верховного Главнокомандующего до ротации личного состава воинской части или отвода для восстановления боеспособности

В случае переноса срока перевода по этим основаниям, военнослужащим выплачивается денежное довольствие с учетом всех видов денежного довольствия, включая дополнительные вознаграждения и доплаты с применением коэффициента «2» со дня возникновения права на перевод в военный оперативный (боевой) резерв по день вывода воинской части для восстановление боеспособности или ротации.

Лица, достигшие 50-летнего возраста на время возникновения права быть переведены в военный оперативный резерв для реабилитации, подлежат увольнению в запас на общих основаниях с их согласия.

Авторы – народные депутаты Василий Нимченко, Григорий Мамка и Суто Мамоян – объясняют, что законопроектом предлагается предусмотреть основания для перевода военнослужащих ВСУ в резерв для реабилитации и восстановления.

«Неопределенность сроков военной службы в условиях военного положения и постоянное нахождение лиц на линии боевого столкновения без восстановления и ротации бесспорно демотивирует бойцов, не воспринимается в обществе, а потому предлагается допустимость перевода для продления службы в военном оперативном резерве и реабилитации для восстановления состояния здоровья я и функционального состояния военнослужащего.

Предлагается предусмотреть в законе №2232-XII для лиц, имеющих выслугу военной службы во время военного положения 36 месяцев, при условии пребывания воинских частей и подразделений в районах ведения боевых действий и/или участия в боях в течение 18 месяцев, перевод на службу в военный оперативный резерв для реабилитации. Срок реабилитации составляет 6 месяцев и исходит из расчета 1/3 срока службы военного и выполнения поставленных задач непосредственно на линии боевого столкновения. В срок реабилитации не засчитывается время использования военнослужащими отпуска при предварительном прохождении военной службы во время действия военного положения. На время пребывания в резерве за военнослужащими сохраняется основное денежное довольствие без дополнительных доплат» - отмечают авторы.

Также в законопроекте предусмотрена допустимость отсрочки сроков вывода воинских частей в резерв и перевод военнослужащих в военный оперативный резерв для реабилитации по директиве Ставки Верховного Главнокомандующего до наступления возможности вывода воинской части из района боевых действий, но этот срок не должен превышать 6 месяцев с момента принятия решения об отводе воинской части для восстановления боеспособности или ротации.

В случае переноса срока перевода по этим основаниям, военнослужащим выплачивается денежное довольствие с учетом всех видов денежного довольствия, включая дополнительные вознаграждения и доплаты с применением коэффициента «2» со дня возникновения права на перевод в военный резерв по день вывода воинской части для восстановления боеспособности или ротации. Речь идет о военнослужащих, которые после возникновения права на перевод в военный резерв, продолжают находиться в районе ведения боевых действий.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины ВСУ военные

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В парламенте предлагают определить основания для перевода военнослужащих ВСУ в резерв для реабилитации и восстановления

Для лиц, имеющих выслугу военной службы во время военного положения 36 месяцев, при условии нахождения воинских частей и подразделений в районах ведения боевых действий или участия в боях в течение 18 месяцев, предлагается установить условия перевода на службу в военный оперативный резерв для реабилитации.

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