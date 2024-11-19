ВККС: Один судья подтвердил соответствие занимаемой должности, один – не подтвердил

Комиссия рассматривала вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности.

Фото: vkksu.gov.ua

18 ноября в заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Остапенко Виктория Александровна - Апелляционный суд Днепропетровской области - заявление судьи удовлетворить, отложить рассмотрение вопроса на 16.12.2024

Дзюба Олег Анатольевич - Хозяйственный суд Харьковской области - заявление судьи удовлетворить, отложить рассмотрение вопроса на 16.12.2024

Слободянюк Борис Константинович - Сарненский районный суд Ровенской области - перерыв

Луценко Александр Николаевич – Оболонский районный суд города Киева – не соответствует занимаемой должности. Внести представление в Высший совет правосудия об увольнении судьи с должности

Горбасенко Павел Владимирович – Хозяйственный суд Киевской области – отвечает занимаемой должности

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