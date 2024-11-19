Практика судов
  1. Суд инфо

ВККС: Один судья подтвердил соответствие занимаемой должности, один – не подтвердил

12:37, 19 ноября 2024
Комиссия рассматривала вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности.
ВККС: Один судья подтвердил соответствие занимаемой должности, один – не подтвердил
Фото: vkksu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

18 ноября в заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Остапенко Виктория Александровна - Апелляционный суд Днепропетровской области - заявление судьи удовлетворить, отложить рассмотрение вопроса на 16.12.2024

Дзюба Олег Анатольевич - Хозяйственный суд Харьковской области - заявление судьи удовлетворить, отложить рассмотрение вопроса на 16.12.2024

Слободянюк Борис Константинович - Сарненский районный суд Ровенской области - перерыв

Луценко Александр Николаевич – Оболонский районный суд города Киева – не соответствует занимаемой должности. Внести представление в Высший совет правосудия об увольнении судьи с должности

Горбасенко Павел Владимирович – Хозяйственный суд Киевской области – отвечает занимаемой должности

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВККС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект Кабмина об отмене спецпенсий прокуроров по инвалидности

Отменяется возможность назначения прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, пенсии по инвалидности на особых условиях по закону о прокуратуре, и предполагается, что прокурорам, которым установлено устойчивое ограничение трудоспособности, осуществляются страховые выплаты на общих условиях.

Верховная Рада рассмотрит законопроект об изменении оснований прекращения государственной службы

Из закона о госслужбе исключат норму о сохранении за госслужащим, потерявшим трудоспособность во время выполнения должностных обязанностей, до восстановления трудоспособности или установления инвалидности.

В Украине создадут Министерство объединения – Президент представил в Раде План устойчивости

Также до конца 2024 года представят кандидатуру министра объединения Украины – детали Плана устойчивости Украины.

Комитет соцполитики рекомендует одобрить законопроект об изъятии из закона о судоустройстве норм о пенсионном обеспечении судей

Законопроект о введении для судей, правоохранителей, работников прокуратуры, органов обороны и антикоррупционных органов профессиональной пенсионной системы рекомендовано принять за основу.

В парламенте предлагают определить основания для перевода военнослужащих ВСУ в резерв для реабилитации и восстановления

Для лиц, имеющих выслугу военной службы во время военного положения 36 месяцев, при условии нахождения воинских частей и подразделений в районах ведения боевых действий или участия в боях в течение 18 месяцев, предлагается установить условия перевода на службу в военный оперативный резерв для реабилитации.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Стефанів
    Тетяна Стефанів
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Олена Дембіцька
    Олена Дембіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду