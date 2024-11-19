Путин утвердил обновленную ядерную доктрину - что она предполагает

Основанием для нанесения ядерного удара может стать массированная воздушная атака неядерными средствами, в том числе дронами.

Путин подписал указ об основах государственной политики "ядерного сдерживания", утвердив обновленную ядерную докртину. Об этом пишут росСМИ.

Основной принцип доктрины состоит в том, что ядерное оружие является "крайним средством защиты суверенитета РФ". Определены условия, при которых возможно использование ядерного оружия.

Ядерная доктрина была дополнена расширением категорий стран и военных блоков, в отношении которых применяется так называемое ядерное сдерживание. Также обновлен список военных угроз, для нейтрализации которых необходимо принимать такие меры.

Агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будет считаться их общим "нападением на РФ".

Кроме того, ядерный ответ возможен в случае "критической угрозы суверенитету страны даже обычным оружием". Основанием для нанесения ядерного удара может стать массированная воздушная атака неядерными средствами, в том числе беспилотниками.

Кроме того, РФ может применить ядерное оружие в случае критической угрозы территориальной целостности Беларуси.

Из ядерной доктрины следует, что решение о применении ядерного оружия принимает президент.

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