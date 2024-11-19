Практика судов
  1. В мире

Путин утвердил обновленную ядерную доктрину - что она предполагает

10:50, 19 ноября 2024
Основанием для нанесения ядерного удара может стать массированная воздушная атака неядерными средствами, в том числе дронами.
Путин утвердил обновленную ядерную доктрину - что она предполагает
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Путин подписал указ об основах государственной политики "ядерного сдерживания", утвердив обновленную ядерную докртину. Об этом пишут росСМИ. 

Основной принцип доктрины состоит в том, что ядерное оружие является "крайним средством защиты суверенитета РФ". Определены условия, при которых возможно использование ядерного оружия.

Ядерная доктрина была дополнена расширением категорий стран и военных блоков, в отношении которых применяется так называемое ядерное сдерживание. Также обновлен список военных угроз, для нейтрализации которых необходимо принимать такие меры.

Агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будет считаться их общим "нападением на РФ".

Кроме того, ядерный ответ возможен в случае "критической угрозы суверенитету страны даже обычным оружием". Основанием для нанесения ядерного удара может стать массированная воздушная атака неядерными средствами, в том числе беспилотниками.

Кроме того, РФ может применить ядерное оружие в случае критической угрозы территориальной целостности Беларуси.

Из ядерной доктрины следует, что решение о применении ядерного оружия принимает президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

рф путин

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине создадут Министерство объединения – Президент представил в Раде План устойчивости

Также до конца 2024 года представят кандидатуру министра объединения Украины – детали Плана устойчивости Украины.

Комитет соцполитики рекомендует одобрить законопроект об изъятии из закона о судоустройстве норм о пенсионном обеспечении судей

Законопроект о введении для судей, правоохранителей, работников прокуратуры, органов обороны и антикоррупционных органов профессиональной пенсионной системы рекомендовано принять за основу.

В парламенте предлагают определить основания для перевода военнослужащих ВСУ в резерв для реабилитации и восстановления

Для лиц, имеющих выслугу военной службы во время военного положения 36 месяцев, при условии нахождения воинских частей и подразделений в районах ведения боевых действий или участия в боях в течение 18 месяцев, предлагается установить условия перевода на службу в военный оперативный резерв для реабилитации.

Норма расходов на одного депутата будет составлять 2,28 млн грн на 2025 год – парламент утвердит смету

Учитывая внесенные летом 2024 года изменения об увеличении месячного фонда для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата, объем финансирования на оплату труда народных депутатов и их помощников-консультантов в 2025 году вырастет на 26,2%.

Результаты медосмотров будут автоматически попадать из ЭСОЗ в Реестр «Оберег»

Информация о состоянии пригодности мужчин к военной службе будет попадать в Реестр военнообязанных путем автоматического обмена данными.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Стефанів
    Тетяна Стефанів
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Олена Дембіцька
    Олена Дембіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду