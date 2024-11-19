1000 дней войны — Владимир Зеленский обратится к Европарламенту

19 ноября Президент Украины Владимир Зеленский обратится к евродепутатам.

Во вторник, 19 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский обратится к депутатам Европейского парламента. Обращение Главы государства состоится онлайн в 12:00 во время специального пленарного заседания Европейского Парламента, посвященного 1000 дням полномасштабного вторжения России в Украину.

«В начале внеочередного заседания с заявлением выступит президент Европарламента Роберта Мецола, после чего Президент Зеленский выступит перед членами Европарламента прямой видеосвязью с Украины. Затем выступят лидеры политических групп», – говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что с тех пор как 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, ЕС и парламент решительно поддержали страну, осудив агрессию России, введя санкции и увеличив свою политическую, гуманитарную, военную и финансовую помощь Киеву.

«Парламент также горячо поддерживал усилия Украины по вступлению в ЕС и неоднократно призывал государства-члены ЕС начать переговоры о вступлении. Кроме того, депутаты Европарламента решительно заявили, что Россия должна выплатить финансовую компенсацию за разрушения, которое она нанесла Украине, утверждая, что ЕС должен использовать конфискованные у Москвы государственные активы для содействия этому», - подчеркнули в ЕП.

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