Оборвалась жизнь судьи Владислава Корниенко.

Источник фото: Хозяйственный суд Луганской области

Хозяйственный суд Луганской области сообщает, что внезапно ушел из жизни судья Хозяйственного суда Луганской области Владислав Корниенко.

"Коллектив суда испытывает большое горе и выражает соболезнования семье и близким Владислава Валерьевича. С открытой душой разделяем боль неисправимой потери. Низко склоняем головы в тоске и молимся о покое его души.

Доброе воспоминание о Владиславе Валерьевиче навсегда останется в наших сердцах и сердцах тех, кто его знал и уважал, кто имел честь работать рядом с ним на страже Закона и Справедливости", — сообщили в суде.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает глубокие соболезнования родным и близким Владислава Корниенко.