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С 1 декабря бронирование работников будет происходить только через портал Дія

10:27, 19 ноября 2024
Бронирование работников будет происходить не через приложение, а именно через портал.
С 1 декабря бронирование работников будет происходить только через портал Дія
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С 1 декабря возобновляется процесс бронирования работников через портал Дія, которое будет осуществляться исключительно в электронном формате. Об этом в эфире телемарафона сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Теперь с 1 декабря возобновляется сам процесс бронирования через портал Дія. То есть не через приложение, а через портал, потому что так удобнее компаниям работать с интерфейсом портала. Бронирование будет работать только в электронном формате», – отметил он.

По его словам, такой формат позволяет оперативно придавать статус брони и отражать его в системе.

Среди тех, кто сможет воспользоваться услугой, – те компании, которые подтвердят свою критичность по новым правилам после публикации соответствующего постановления.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров обновляет критерии бронирования и критерии получения критичности. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что все бронирования с 1 декабря будут производиться через Дію. Будет проходит ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они отвечали всем критериям.

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Дия бронирование

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