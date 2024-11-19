Страны G20 приветствуют конструктивные инициативы по установлению справедливого и прочного мира в Украине

В декларации по итогам саммита лидеров «Большой двадцатки» есть заявление о войне в Украине.

Фото: President Biden / Х.com

Лидеры стран G20 поддерживают все конструктивные инициативы, направленные на установление справедливого и прочного мира в Украине. Об этом говорится в декларации по итогам саммита лидеров стран «Группы двадцати».

«В частности, что касается войны в Украине, вспоминая наши обсуждения в Нью-Дели, мы отмечаем человеческие страдания и негативные дополнительные последствия войны в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и роста. Мы приветствуем все соответствующие и конструктивные инициативы, которые поддерживают всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, поддерживая все цели и принципы Устава ООН для содействия мирным, дружественным и добрососедским отношениям между народами», - заявили в декларации.

Напомним, встреча лидеров стран «Группы двадцати» проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

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