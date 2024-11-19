Країни G20 схвалюють конструктивні ініціативи щодо встановлення справедливого і міцного миру в Україні

У декларації за підсумками саміту лідерів «Великої двадцятки» є заява щодо війни в Україні.

Фото: President Biden / Х.com

Лідери країн G20 підтримують усі конструктивні ініціативи, спрямовані на встановлення справедливого і міцного миру в Україні. Про це йдеться у декларації за підсумками саміту лідерів країн «Групи двадцяти».

«Зокрема, що стосується війни в Україні, згадуючи наші обговорення в Нью-Делі, ми наголошуємо на людських стражданнях і негативних додаткових наслідках війни щодо глобальної продовольчої та енергетичної безпеки, ланцюжків постачань, макрофінансової стабільності, інфляції та зростання. Ми схвалюємо всі відповідні та конструктивні ініціативи, які підтримують всеосяжний, справедливий і міцний мир, підтримуючи всі цілі та принципи Статуту ООН для сприяння мирним, дружнім і добросусідським відносинам між народами», - заявили у декларації.

Нагадаємо, зустріч лідерів країн «Групи двадцяти» відбувається у Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада.

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