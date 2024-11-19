Володимир Зеленський опублікував ролик до 1000-го дня боротьби у повномасштабній війні Росії проти України

У відео зібрано ключові моменти боротьби нашого народу.

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео до тисячного дня вторгнення російських загарбників в Україну, у якому зібрано ключові моменти боротьби нашого народу у повномасштабній війні Росії проти України.

Відео починається з цитати Президента від 24 лютого 2022 року.

«Без паніки, ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо. Ми — це Україна», - сказав тоді Володимир Зеленський.

У відео згадані основні моменти війни, серед яких спротив українського народу, звільнення міст, острова Зміїний, повернення полонених, візити лідерів держав та міжнародних організацій, перемоги у спорті.

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