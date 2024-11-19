Владимир Зеленский опубликовал ролик до 1000-го дня борьбы в полномасштабной войне России против Украины

В видео собраны ключевые моменты борьбы нашего народа.

Президент Владимир Зеленский обнародовал видео к тысячному дню вторжения российских захватчиков в Украину, в котором собраны ключевые моменты борьбы нашего народа в полномасштабной войне России против Украины.

Видео начинается с цитаты президента от 24 февраля 2022 года.

«Без паники, мы сильны, мы готовы ко всему. Мы победим всех. Мы – это Украина», - сказал тогда Владимир Зеленский.

В видео упоминаются основные моменты войны, среди которых сопротивление украинского народа, освобождение городов, острова Змеиный, возвращение пленных, визиты лидеров государств и международных организаций, победы в спорте.

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