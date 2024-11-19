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З 1 грудня бронювання працівників відбуватиметься лише через портал Дія

10:27, 19 листопада 2024
Бронювання працівників відбуватиметься не через застосунок, а саме через портал.
З 1 грудня бронювання працівників відбуватиметься лише через портал Дія
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З 1 грудня відновлюється процес бронювання працівників через портал Дія, яке здійснюватиметься виключно в електронному форматі. Про це в ефірі телемарафону повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Тепер з 1 грудня відновлюється сам процес бронювання через портал Дія. Тобто, не через застосунок, а через портал, тому що так зручніше компаніям працювати з інтерфейсом порталу. Бронювання буде працювати тільки в електронному форматі», - зазначив він.

За його словами, такий формат дозволяє оперативно надавати статус броні та відображати його в системі.

Серед тих, хто зможе скористатися послугою, – ті компанії, які підтвердять свою критичність за новими правилами після публікації відповідної постанови.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів оновлює критерії бронювання та критерії для отримання критичності. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через Дію. Відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям.

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Дія бронювання

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