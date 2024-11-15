Усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через Дію, — Денис Шмигаль

Уряд оновлює критерії бронювання та критерії для отримання критичності.

Кабінет міністрів оновлює критерії бронювання та критерії для отримання критичності. Усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через Дію. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Як і обіцяли, до 15 листопада провели аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників. За результатами аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути.

Перш за все, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки», — зазначив Шмигаль.

Очільник уряду зазначив, що для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом — тепер обов’язкові пункти для бронювання працівників.

«Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради «тіньової» домовленості про бронювання», — наголосив прем’єр.

Він підкреслив, що усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через Дію. Відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям.

«Відповідальним міністерствам доручено детально пояснити всі аспекти та логіку оновленої системи. Необхідно дати вичерпні відповіді на всі запитання.

Новий порядок діятиме з 1 грудня. Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося», — вказав Шмигаль.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.