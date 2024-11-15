Лише 1,2% українців можуть дозволити собі все, що забажають — результати опитування

32% українців мають труднощі з покупкою одягу, а 9,1% — навіть з їжею — дослідження Центру Разумкова.

Джерело фото: rivnepost.rv.ua

За результатами соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова, лише 1,2% українських сімей можуть дозволити собі купувати все, що забажають. Водночас рівень добробуту серед працюючих громадян значно вищий.

Згідно з даними дослідження, 9,1% респондентів зазначили, що їм не вистачає коштів навіть на їжу. Ще 32% опитаних заявили, що можуть забезпечити себе їжею, але купівля одягу вже стає важкою. 48% сімей можуть дозволити їжу та одяг, однак для придбання більш дорогих товарів, таких як побутова техніка, необхідно відкладати кошти.

Крім того, 7,4% респондентів вказали, що мають достатньо грошей для всього, окрім дорогих покупок, таких як автомобілі.

У працюючих родинах ситуація краща: лише 25,2% з них можуть дозволити собі тільки їжу, а 56,9% — їжу та одяг, хоча на дорожчі покупки потрібно заощаджувати.

Опитування було проведене з 6 по 12 червня 2024 року серед 2016 респондентів на контрольованих урядом територіях, де не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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