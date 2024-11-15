Лишь 1,2% украинцев могут позволить себе все, что пожелают – результаты опроса

32% украинцев испытывают трудности с покупкой одежды, а 9,1% – даже с едой – исследование Центра Разумкова.

Источник фото: rivnepost.rv.ua

По результатам социологического опроса, проведенного Центром Разумкова, лишь 1,2% украинских семей могут позволить себе покупать все, что пожелают. В то же время уровень благосостояния среди работающих граждан значительно выше.

Согласно данным исследования, 9,1% респондентов отметили, что им не хватает средств даже на еду. Еще 32% опрошенных заявили, что могут обеспечить себя едой, но покупка одежды уже становится трудной. 48% семей могут позволить еду и одежду, однако для приобретения более дорогих товаров, таких как бытовая техника, необходимо откладывать средства.

Кроме того, 7,4% респондентов указали, что имеют достаточно денег для всего, кроме дорогих покупок, таких как автомобили.

В работающих семьях ситуация лучше: только 25,2% из них могут позволить себе только еду, а 56,9% - еду и одежду, хотя на более дорогие покупки нужно экономить.

Опрос был проведен с 6 по 12 июня 2024 года среди 2016 респондентов на контролируемых правительством территориях, где не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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