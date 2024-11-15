ГБР на Прикарпатье разоблачило сеть распространения наркотиков, организованную правоохранителями

Правоохранители занимались администрированием канала и закупали сырье, а гражданский союзник искал курьеров.

Сообщено о подозрении двум правоохранителям из Коломыи в Ивано-Франковской области, которые организовали схему сбыта наркотических веществ на территории Прикарпатья. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Указывается, что в противоправную деятельность они привлекли местного жителя.

Так, фигуранты создали канал в одной из соцсетей, по которому можно было заказывать наркотические вещества и получать координаты мест с закладками «товара». Оплата производилась через интернет.

«Правоохранители занимались администрированием канала и закупали сырье, а гражданский союзник искал курьеров, которые должны были доставлять клиентам наркотические вещества. За работу предлагали 150 грн. за одну «закладку». В октябре задокументировано сбыт более ста доз наркотического вещества только одним из курьеров», — говорится в сообщении.

Как выяснило следствие, правоохранители планировали помимо заработка на продаже наркотиков также улучшить «показатели» работы. Они регистрировали уголовные производства по незаконному сбыту наркотиков и планировали привлечь к ответственности курьера, которого сами наняли.

Состоялись обыски по месту работы и в квартирах фигурантов. Изъяты мобильные телефоны, а также около полутысячи наркосодержащих таблеток.

Обеим фигурантам уже сообщено о подозрении в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Один из правоохранителей – организатор сделки уже уволен с работы, его коллега-сообщник отстранен от исполнения обязанностей.

Суд избрал им меры пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Расследование продолжается, устанавливается полный круг причастных и другие факты противоправной деятельности.

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