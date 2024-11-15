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Британская академия телевидения и киноискусства будет аннулировать награды за доказанные уголовные преступления

20:53, 15 ноября 2024
Изменения в отношении лауреатов будут касаться наград, присужденных с 2025 года.
Британская академия телевидения и киноискусства будет аннулировать награды за доказанные уголовные преступления
Источник фото: 5 канал
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Британская академия телевидения и киноискусства (BAFTA) объявила о введении нового правила, которое позволит лишать наград победителей в случае доказанной нечестности или осуждения за серьезное уголовное преступление. Это правило, которое вступит в силу с 2025 года, будет касаться тех, кто получит награды после этой даты. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Нововведение обусловлено случаем бывшего ведущего BBC News Хью Эдвардса, который признан виновным в создании непристойных изображений детей и был осужден по обвинениям в связи с детской порнографией. Эдвардс, получивший несколько наград BAFTA, оказался в центре обсуждений о возможности отмены исторических наград, выданных по неприятным обстоятельствам.

«Начиная с 2025 года, процесс конфискации будет введен в наши правила присуждения наград с конкретными указаниями относительно того, что заставит нас рассмотреть возможность аннулирования конкурсной награды. Это будет включать заявки, признанные неприемлемыми из-за доказанной нечестности, и очень редкие случаи осуждения победителя за серьезное уголовное преступление, что привело к тюремному заключению», - заявила председатель BAFTA Сара Путт.

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Великобритания

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