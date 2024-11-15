Британська академія телебачення та кіномистецтва анульовуватиме нагороди за доведені кримінальні злочини

Зміни щодо лауреатів стосуватимуться нагород, присуджених з 2025 року.

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Британська академія телебачення та кіномистецтва (BAFTA) оголосила про введення нового правила, яке дозволить позбавляти нагород переможців у разі доведеної нечесності або засудження за серйозний кримінальний злочин. Це правило, що набуде чинності з 2025 року, стосуватиметься тих, хто отримає нагороди після цієї дати. Про це повідомляє Hollywood Reporter.

Нововведення зумовлене випадком колишнього ведучого BBC News Г’ю Едвардса, який визнаний винним у створенні непристойних зображень дітей і був засуджений за звинуваченнями в зв'язку з дитячою порнографією. Едвардс, який отримав кілька нагород BAFTA, опинився в центрі обговорень про можливість скасування історичних нагород, виданих за неприємними обставинами.

«Починаючи з 2025 року, процес конфіскації буде введено в наші правила присудження нагород із конкретними вказівками щодо того, що змусить нас розглянути можливість анулювання конкурсної нагороди. Це включатиме заявки, визнані неприйнятними через доведену нечесність, і дуже рідкісні випадки засудження переможця за серйозний кримінальний злочин, що призвело до тюремного ув’язнення», — заявила голова BAFTA Сара Путт.

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