Прикордонника викрили на переправленні за $4 000 ухилянтів за кордон

Прикордонник затриманий за організацію незаконного переправлення чоловіків через кордон.

Джерело фото: ДПСУ

Інспектор прикордонної служби був затриманий за організацію незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон з Україною до Румунії. Використовуючи своє службове становище, він організував схему, залучивши місцевих мешканців як посередників для підшукування клієнтів. Вартість «послуги» становила 4 000 доларів за особу. Про це повідомили в ДПСУ.

Під час обшуків у фігурантів справи було вилучено телефони, документи, пістолет, набої та автомобілі. Інспектору прикордонної служби оголосили підозру та взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 182 000 гривень.

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