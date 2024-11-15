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Проти Microsoft планують розпочати антимонопольне розслідування — у чому підозрюють техногіганта

15:49, 15 листопада 2024
Федеральна торгова комісія США має намір розслідувати діяльність Microsoft у галузі хмарного програмного забезпечення через ймовірні антиконкурентні практики.
Проти Microsoft планують розпочати антимонопольне розслідування — у чому підозрюють техногіганта
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Проти техногіганта Microsoft планують розпочати антимонопольне розслідування. Про це повідомляє Financial Times.

Так, Федеральна торгова комісія США (FTC) має намір розслідувати діяльність Microsoft у галузі хмарного програмного забезпечення через ймовірні антиконкурентні практики.

Вказується, що компанія нібито створює перешкоди для користувачів, які хочуть перейти від їхнього хмарного сервісу Azure до конкурентів.

Також додається, що техногінат начебто робить свої продукти Office 365 несумісними з конкурентними хмарними платформами.

Як відомо, Microsoft має близько 20% світового ринку хмарних послуг, друге місце після Amazon з 31%.

За даними джерел, комісія готується вимагати у Microsoft документи й інші записи, необхідні для розслідування.

Представниця FTC Вікторія Грем відмовилася коментувати ситуацію. Також у Microsoft поки не надали офіційної відповіді на запит.

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Microsoft

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