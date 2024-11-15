Против Microsoft планируют начать антимонопольное расследование — в чем подозревают техногиганта

Федеральная торговая комиссия США намерена расследовать деятельность Microsoft в области облачного программного обеспечения через вероятные антиконкурентные практики.

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Против техногиганта Microsoft планируют начать антимонопольное расследование. Об этом сообщает Financial Times.

Так, Федеральная торговая комиссия США (FTC) намерена расследовать деятельность Microsoft в области облачного программного обеспечения через вероятные антиконкурентные практики.

Указывается, что компания якобы создает помехи пользователям, которые хотят перейти от их облачного сервиса Azure к конкурентам.

Также добавляется, что техногинат вроде бы делает свои продукты Office 365 несовместимыми с конкурентными облачными платформами.

Как известно, Microsoft имеет около 20% мирового рынка облачных услуг, второе место после Amazon с 31%.

По данным источников, комиссия готовится потребовать у Microsoft документы и другие записи, необходимые для расследования.

Представительница FTC Виктория Грэм отказалась комментировать ситуацию. Также в Microsoft пока не предоставили официальный ответ на запрос.

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