Против Microsoft планируют начать антимонопольное расследование — в чем подозревают техногиганта

Против техногиганта Microsoft планируют начать антимонопольное расследование. Об этом сообщает Financial Times.
Так, Федеральная торговая комиссия США (FTC) намерена расследовать деятельность Microsoft в области облачного программного обеспечения через вероятные антиконкурентные практики.
Указывается, что компания якобы создает помехи пользователям, которые хотят перейти от их облачного сервиса Azure к конкурентам.
Также добавляется, что техногинат вроде бы делает свои продукты Office 365 несовместимыми с конкурентными облачными платформами.
Как известно, Microsoft имеет около 20% мирового рынка облачных услуг, второе место после Amazon с 31%.
По данным источников, комиссия готовится потребовать у Microsoft документы и другие записи, необходимые для расследования.
Представительница FTC Виктория Грэм отказалась комментировать ситуацию. Также в Microsoft пока не предоставили официальный ответ на запрос.
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