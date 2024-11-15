Практика судов
  1. Общество
  2. / В мире

Против Microsoft планируют начать антимонопольное расследование — в чем подозревают техногиганта

15:49, 15 ноября 2024
Федеральная торговая комиссия США намерена расследовать деятельность Microsoft в области облачного программного обеспечения через вероятные антиконкурентные практики.
Против Microsoft планируют начать антимонопольное расследование — в чем подозревают техногиганта
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Против техногиганта Microsoft планируют начать антимонопольное расследование. Об этом сообщает Financial Times.

Так, Федеральная торговая комиссия США (FTC) намерена расследовать деятельность Microsoft в области облачного программного обеспечения через вероятные антиконкурентные практики.

Указывается, что компания якобы создает помехи пользователям, которые хотят перейти от их облачного сервиса Azure к конкурентам.

Также добавляется, что техногинат вроде бы делает свои продукты Office 365 несовместимыми с конкурентными облачными платформами.

Как известно, Microsoft имеет около 20% мирового рынка облачных услуг, второе место после Amazon с 31%.

По данным источников, комиссия готовится потребовать у Microsoft документы и другие записи, необходимые для расследования.

Представительница FTC Виктория Грэм отказалась комментировать ситуацию. Также в Microsoft пока не предоставили официальный ответ на запрос.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Microsoft

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Экспертиза по установлению инвалидности будет проводиться экспертными командами – Кабмин утвердил изменения

Кабмин во исполнение решения СНБО утвердил положение об экспертных командах по оценке повседневного функционирования лица, которым предусмотрел, что МСЭК прекращает работу с 31 декабря – но закон еще не принят.

Директор Днепропетровского НИИ судебных экспертиз Минюста Анастасия Куприянова: оценка уничтоженной недвижимости на оккупированной территории может проводиться дистанционно по предоставленным материалам

Директор Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Анастасия Куприянова советует не медлить с оценкой ущерба от вооруженной агрессии российской федерации, ведь нанесенный ущерб должен быть должным образом зафиксирован.

Конкурс в Апелляционную палату ВАКС – этап тестирования на знание норм права преодолели 49 кандидатов из 61

При этом 8 претендентов на должности судей Апелляционной палаты ВАКС вообще не явились на тестирование.

Кабмин разрешил платить военным, участвующим в Курской операции, дополнительное вознаграждение до 100 тысяч грн

Право на выплату дополнительного вознаграждения также получили работники НАБУ и полицейские, участвующие в Курской операции.

Кабмин изменил критерии бронирования – будет ежемесячная проверка, а для частного сектора нужны «белые» зарплаты в 20 тысяч грн

Начисленная средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат – Денис Шмыгаль.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Слободін
    Михайло Слободін
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Михайло Новіков
    Михайло Новіков
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики