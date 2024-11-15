Атомная подводная лодка США попала в рыболовные сети возле Норвегии

USS Virginia потянула за собой рыболовную сеть на три километра.

Источник фото: Spiegel

Атомная подводная лодка ВМС США Virginia попала в рыболовную сеть у берегов Норвегии, сообщает Spiegel. Инцидент произошел в Малангсфьорде вблизи Тромсе, когда подводная лодка наткнулась на только что раскинутую сеть для вылова палтуса, которая была закреплена с помощью якоря на морском дне. Подводная лодка протянула сеть на расстояние более трех с половиной километров.

ВМС США подтвердили, что инцидент произошел, когда Virginia запуталась в сети, и добавили, что норвежский корабль береговой охраны оперативно помог извлечь ее. Один из местных рыбаков, Харальд Энген, заявил, что сеть в результате исчезла, и, вероятно, ее больше не удастся найти. В то же время другой рыбак, 22-летний молодой человек, отнесся к инциденту с философским настроем, отметив, что нет смысла расстраиваться из-за этого.

USS Virginia - 115-метровая атомная подводная лодка весом 7800 тонн, принадлежащая к классу «Вирджиния» и являющаяся одной из самых современных ударных подводных лодок ВМС США.

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