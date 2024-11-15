Капремонт укрытия с убытком в 230 тысяч гривен – в Киеве подозревают начальника управления ЖКХ

Установлено, что при ремонте сделали только один слой штукатурки и покрасили стены только раз, хотя сметой предусмотрено другое.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Киеве сообщено подозрение в служебной халатности начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства в Подольском районе. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что в ноябре 2023 между управлением жилищно-коммунального хозяйства Подольской районной в городе Киеве государственной администрации и подрядной организацией заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту подвальных помещений для использования под укрытие в жилом доме в Подольском районе города Киева по улице Выговского.

Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, объемы и стоимость фактически выполненных работ не соответствуют определенным проектно-сметной документации.

Так, при ремонте сделали только один слой штукатурки и покрасили стены только раз, хотя сметой предусмотрено другое.

В то же время, подрядчик получил оплату за работы, проведенные в полном объеме.

Согласно выводу экономической экспертизы, размер ущерба составляет более 230 тысяч гривен.

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