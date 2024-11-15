Капремонт укриття зі збитками у 230 тисяч гривень – у Києві підозрюють начальника управління ЖКГ

Встановлено, що під час ремонту зробили лише один шар штукатурки та пофарбували стіни лише раз, хоча кошторисом передбачено інше.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Києві повідомлено підозру в службовій недбалості начальнику управління житлово-комунального господарства у Подільському районі. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що у листопаді 2023 року між управлінням житлово-комунального господарства Подільської районної в місті Києві державної адміністрації та підрядною організацією укладено договір на виконання робіт з капітального ремонту підвальних приміщень для використання під укриття у житловому будинку у Подільському районі міста Києва по вулиці Виговського.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи, обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають визначеним проєктно-кошторисною документацією.

Так, під час ремонту зробили лише один шар штукатурки та пофарбували стіни лише раз, хоча кошторисом передбачено інше.

Водночас підрядник отримав оплату за роботи, проведені у повному обсязі.

Відповідно до висновку економічної експертизи, розмір збитків становить понад 230 тисяч гривень.

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