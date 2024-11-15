Заступник держсекретаря США Річард Верма прибув до Києва

Річард Верма приїхав до Києва з візитом для обговорення економічного відновлення України.

Фото: Х/ Ambassador Bridget A. Brink

До Києва з офіційним візитом приїхав заступник держсекретаря США Річард Верма, який також виконує обов'язки спецпредставника США з питань економічного відновлення України. Про це повідомила посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк у соціальній мережі X.

У своєму повідомленні посол привітала Верму з поверненням до Києва та наголосила на важливості економічного відновлення України для майбутнього інвестицій американського бізнесу.

«Економічне відновлення України відкриває двері для інвестицій американського бізнесу в майбутнє України та партнерство в обороні, технологіях й інших сферах, що принесе користь обом нашим країнам», – підкреслила вона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.