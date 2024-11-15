АРМА розшукало на 392,6 млн гривень активи фігурантів справ про корупцію на кордоні

700 одиниць транспорту та 14,7 млн гривень – АРМА викрило активи фігурантів кримінальних справ.

З початку повномасштабного вторгнення Агентство з розшуку та менеджменту активів обробило понад 700 звернень від правоохоронних органів щодо кримінальних проваджень, пов'язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України. До числа фігурантів справ входять посадовці та службові особи різних державних структур. Про це повідомляє АРМА.

Серед знайдених та розшуканих активів АРМА — 700 одиниць автомобільного транспорту, 390 одиниць житлової нерухомості, 138 нежитлових об'єктів, 146 одиниць зброї, 544 земельні ділянки, а також морський і річковий транспорт, сільськогосподарська техніка та частки в статутних капіталах на суму 392,6 млн гривень. Також було виявлено 14,7 мільйона гривень на банківських рахунках фігурантів.

«Корупція є недопустимою, особливо під час війни. Незаконне переправлення осіб через кордон — одне з найактуальніших кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану. Ми оперативно реагуємо на запити правоохоронних та інших антикорупційних органів щодо виявлення і розшуку активів фігурантів таких справ. Кожна вкрадена корупціонерами гривня має бути повернута державі і АРМА здатне це забезпечити за рахунок ефективного управління такими арештованими активами», — прокоментував заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.

Всі знайдені активи передано до органів досудового розслідування для накладення арешту, після чого вони будуть передані на управління АРМА для подальшого повернення до державного бюджету.

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