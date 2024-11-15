АРМА разыскало на 392,6 млн гривен активы фигурантов дел о коррупции на границе

700 единиц транспорта и 14,7 млн гривен - АРМА разоблачило активы фигурантов уголовных дел.

С начала полномасштабного вторжения Агентство по розыску и менеджменту активов обработало более 700 обращений от правоохранительных органов по уголовным производствам, связанным с незаконной переправкой лиц через государственную границу Украины. В число фигурантов дел входят должностные и служебные лица различных государственных структур. Об этом сообщает АРМА.

Среди найденных и разысканных активов АРМА - 700 единиц автомобильного транспорта, 390 единиц жилой недвижимости, 138 нежилых объектов, 146 единиц оружия, 544 земельных участка, а также морской и речной транспорт, сельскохозяйственная техника и доли в уставных капиталах на сумму 392,6 млн гривен. Также было обнаружено 14,7 миллиона гривен на банковских счетах фигурантов.

«Коррупция недопустима, особенно во время войны. Незаконная переправка лиц через границу - одно из самых актуальных уголовных правонарушений в условиях военного положения. Мы оперативно реагируем на запросы правоохранительных и других антикоррупционных органов по выявлению и розыску активов фигурантов таких дел. Каждая украденная коррупционерами гривна должна быть возвращена государству и АРМА способно это обеспечить за счет эффективного управления такими арестованными активами», - прокомментировал заместитель Председателя АРМА Павел Великоречанин.

Все найденные активы переданы в органы досудебного расследования для наложения ареста, после чего они будут переданы на управление АРМА для дальнейшего возврата в государственный бюджет.

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