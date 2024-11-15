Практика судов
  1. В Украине

АРМА разыскало на 392,6 млн гривен активы фигурантов дел о коррупции на границе

12:31, 15 ноября 2024
700 единиц транспорта и 14,7 млн гривен - АРМА разоблачило активы фигурантов уголовных дел.
АРМА разыскало на 392,6 млн гривен активы фигурантов дел о коррупции на границе
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С начала полномасштабного вторжения Агентство по розыску и менеджменту активов обработало более 700 обращений от правоохранительных органов по уголовным производствам, связанным с незаконной переправкой лиц через государственную границу Украины. В число фигурантов дел входят должностные и служебные лица различных государственных структур. Об этом сообщает АРМА.

Среди найденных и разысканных активов АРМА - 700 единиц автомобильного транспорта, 390 единиц жилой недвижимости, 138 нежилых объектов, 146 единиц оружия, 544 земельных участка, а также морской и речной транспорт, сельскохозяйственная техника и доли в уставных капиталах на сумму 392,6 млн гривен. Также было обнаружено 14,7 миллиона гривен на банковских счетах фигурантов.

«Коррупция недопустима, особенно во время войны. Незаконная переправка лиц через границу - одно из самых актуальных уголовных правонарушений в условиях военного положения. Мы оперативно реагируем на запросы правоохранительных и других антикоррупционных органов по выявлению и розыску активов фигурантов таких дел. Каждая украденная коррупционерами гривна должна быть возвращена государству и АРМА способно это обеспечить за счет эффективного управления такими арестованными активами», - прокомментировал заместитель Председателя АРМА Павел Великоречанин.

Все найденные активы переданы в органы досудебного расследования для наложения ареста, после чего они будут переданы на управление АРМА для дальнейшего возврата в государственный бюджет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

коррупция АРМА

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин изменил критерии бронирования – будет ежемесячная проверка, а для частного сектора нужны «белые» зарплаты в 20 тысяч грн

Начисленная средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат – Денис Шмыгаль.

Конкурс на должность члена ВККС – победили судья хозяйственного суда и судья Высшего антикоррупционного суда

Высший совет правосудия должен решить, кто из кандидатов станет членом ВККС – Оксана Андрейчук или Виталий Крикливый.

Полицейский направил адвокату для подготовки апелляционной жалобы информацию, которая оказалась служебной, и получил проблемы – что решил суд

Полицейский обвинялся в том, что он переслал адвокату информацию о дислокации нарядов патрульной полиции, но суд указал, что вина капитана полиции не доказана.

КЗоТ не содержат обязанности работодателя знакомить работника с предупреждением об увольнении и с вакансиями именно под личную подпись – Верховный Суд

Истец утверждал, что работодатель не предложил ему вакантные должности и другую работу на том же предприятии и не получил от него отказ от продолжения работы, также не сообщил его о последующем увольнении под подпись.

Новый Высший суд по публично-правовым спорам будет рассматривать споры об аннулировании регистрации политической партии – законопроект

Также в Высший суд по публично-правовым спорам, который создадут при участии международных экспертов, будут обжаловаться решения комиссий по отбору директора НАБУ, руководителя САП, главы НАПК, где решающую роль играют международные эксперты.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Слободін
    Михайло Слободін
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Михайло Новіков
    Михайло Новіков
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики