OpenAI выпустит умного помощника с искусственным интеллектом – он будет управлять компьютером вместо вас

Помощник упростит работу с компьютером и выполнение повседневных дел.

Компания OpenAI готовится выпустить собственного агента на основе искусственного интеллекта под названием Operator. Это будет умный помощник с искусственным интеллектом, который упростит работу с компьютером и выполнение повседневных дел. Об этом сообщает Bloomberg.

Указывается, что помощник будет использовать компьютер для выполнения задач от человека. К примеру, он сможет написать код или забронировать билеты.

По данным источников, на встрече с сотрудниками руководство компании заявило о планах выпустить тестовый вариант продукта в январе. Представители компании пока никак не прокомментировали эту информацию.

По словам источников, сейчас OpenAI работает над несколькими проектами, связанными с агентами. Один из них отметил, что в ближайшее время будет создан агент общего назначения, который выполняет задачи в браузере.

Сначала инструмент будет предложен в режиме предварительного просмотра. Появится интерфейс программного обеспечения компании для разработчиков.

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