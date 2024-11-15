Конкурс на должность члена ВККС – победили судья хозяйственного суда и судья Высшего антикоррупционного суда

Высший совет правосудия должен решить, кто из кандидатов станет членом ВККС – Оксана Андрейчук или Виталий Крикливый.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов Высшей квалификационной комиссии судей 15 ноября 2024 года определила список победителей конкурса на единственную вакантную должность члена ВККС.

Согласно решению Конкурсной комиссии, по итогам собеседования, победителями конкурса стали:

Андрейчук Оксана Васильевна – судья Хозяйственного суда Ровенской области

Крикливый Виталий Викторович – судья Высшего антикоррупционного суда

Отметим, что Оксана Андрейчук и Виталий Крикливый одновременно принимают участие в конкурсах на вакантные должности судей. Оксана Андрейчук является претендентом на должность судьи апелляционного хозяйственного суда, а Виталий Крикливый является кандидатом на должность судьи Апелляционной палаты ВАКС.

Также следует отметить, что представитель ВАКС уже занимает должность члена ВККС. По итогам конкурса на должности членов ВККС, состоявшегося в 2022-2023 годах, членом Квалификационной комиссии судей был назначен судья ВАКС Олег Колиуш.

Кандидатуры двух победителей конкурса на должность члена ВККС теперь рассмотрит Высший совет правосудия, который и определит, кто из кандидатов наиболее достоин должности члена ВККС.

Судья ВАКС Виталий Крикливый

Судья Хозяйственного суда Ровенской области Оксана Андрийчук

Всего в конкурсе на должность члена ВККС приняли участие 28 кандидатов, однако к собеседованиям Конкурсная комиссия допустила всего 4 кандидатов.

Отметим, что документы на должность члена ВККС могли подать только судьи и судьи в отставке, поскольку вакантная должность в ВККС появилась после того, как 27 марта по собственному желанию уволился судья Киевского апелляционного суда и член ВККС по судейской квоте Роман Игнатов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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