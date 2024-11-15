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Конкурс на посаду члена ВККС – перемогли суддя господарського суду та суддя Вищого антикорупційного суду

10:35, 15 листопада 2024
Вища рада правосуддя має визначити, хто з кандидатів стане членом ВККС – Оксана Андрійчук або Віталій Крикливий.
Конкурс на посаду члена ВККС – перемогли суддя господарського суду та суддя Вищого антикорупційного суду
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Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів 15 листопада 2024 року визначила список переможців конкурсу на єдину вакантну посаду члена ВККС.

Згідно з рішенням Конкурсної комісії, за підсумками співбесіди, переможцями конкурсу стали:

Андрійчук Оксана Василівна – суддя Господарського суду Рівненської області

Крикливий Віталій Вікторович – суддя Вищого антикорупційного суду

Зазначимо, що Оксана Андрійчук та Віталій Крикливий одночасно беруть участь у конкурсах на вакантні посади суддів. Оксана Андрійчук є претендентам на посаду судді апеляційного господарського суду, а Віталій Крикливий є кандидатом на посаду судді Апеляційної палати ВАКС.

Також слід зазначити, що представник ВАКС наразі вже займає посаду члена ВККС. За підсумками конкурсу на посади членів ВККС, який відбувся у 2022-2023 роках,  членом Кваліфікаційної комісії суддів був призначений суддя ВАКС Олег Коліуш.

Кандидатури двох переможців конкурсу на посаду члена ВККС тепер розгляне Вища рада правосуддя, яка і визначить, хто з кандидатів є найбільш достойним посади члена ВККС.

Суддя ВАКС Віталій Крикливий

Суддя Господарського суду Рівненської області Оксана Андрійчук

Всього у конкурсі на посаду члена ВККС взяли участь 28 кандидатів, однак до співбесід Конкурсна комісія допустила всього 4 кандидатів.

Зазначимо, що документи на посаду члена ВККС могли подати лише судді та судді у відставці, оскільки вакантна посада у ВККС з’явилися після того, як 27 березня за власним бажанням звільнився суддя Київського апеляційного суду та член ВККС за суддівською квотою Роман Ігнатов.

 

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ВККС ВАКС ВРП

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Конкурс на посаду члена ВККС – перемогли суддя господарського суду та суддя Вищого антикорупційного суду

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