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Місяць придбання транспорту не співпадає з місяцем реєстрації — як сплачується транспортний податок

11:55, 15 листопада 2024
Сплачувати транспортний податок потрібно з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.
Місяць придбання транспорту не співпадає з місяцем реєстрації — як сплачується транспортний податок
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У Головному управлінні ДПС у Житомирській області розповіли про порядок нарахування транспортного податку, якщо місяць в якому придбано транспортний засіб не співпадає з місяцем, в якому його зареєстровано.

Згідно з пп. 267.1.1 ПКУ платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством легкові автомобілі, що відповідно до пп. 267.2.1 ПКУ є об’єктами оподаткування.

Об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

При оформленні правочину про набуття права власності необхідно звернути увагу на те, що відповідно до ст. 210 ЦКУ правочин підлягає державній реєстрації у випадках, встановлених законом. Такий правочин вважається вчиненим з моменту його державної реєстрації. Перелік органів, які здійснюють державну реєстрацію, порядок реєстрації, а також порядок ведення відповідних реєстрів встановлюються законом.

Єдину на території України процедура державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автотранспорту встановлено постановою КМУ від 7 вересня 1998 року №1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» зі змінами.

Отже за транспортні засоби, придбані протягом року, транспортний податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт – проведено реєстрацію транспортного засобу.

Таким чином, у разі якщо місяць, в якому придбано транспортний засіб, і місяць, в якому проведено процедуру його державної реєстрації, є різними, то сплачувати транспортний податок потрібно з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

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