10 молодих українців отримали перші гранти на розвиток бізнесу

443 переможці отримають гранти на розвиток бізнесу в Україні на загальну суму 107 мільйонів гривень.

Джерело фото: minfin

У рамках 21 хвилі програми «Власна справа» було оголошено 443 переможців, які отримають гранти на суму 107 мільйонів гривень. Серед них 10 українців віком до 25 років стали першими переможцями в молодіжній категорії. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Молоді підприємці планують реалізувати бізнес-ідеї в різних сферах, зокрема, у виробництві одягу та аксесуарів, кондитерських виробів, торгівлі меблями та товарами для дому, а також у відкритті манікюрного салону та фітнес-центру.

За результатами конкурсу, 58% переможців становлять жінки, 34% — чоловіки, а 8% — юридичні особи. Більшість із них мають вищу освіту, а найбільше грантоотримувачів походять із Львівської, Харківської, Київської, Вінницької областей та Києва.

Основну частину грантів отримувачі планують використати для придбання необхідного обладнання для ведення бізнесу. Найпопулярніші сфери серед переможців — оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, тимчасове розміщення та організація харчування, а також переробна промисловість.

Програма «Власна справа», яка діє вже понад два роки, допомогла близько 21 тисячі українців отримати гранти на загальну суму 5 мільярдів гривень для розвитку їхнього бізнесу.

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