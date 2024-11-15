10 молодых украинцев получили первые гранты на развитие бизнеса

443 победителя получат гранты на развитие бизнеса в Украине на общую сумму 107 миллионов гривен.

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В рамках 21 волны программы «Власна справа» было объявлено 443 победителя, которые получат гранты на сумму 107 миллионов гривен. Среди них 10 украинцев в возрасте до 25 лет стали первыми победителями в молодежной категории. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Молодые предприниматели планируют реализовать бизнес-идеи в различных сферах, в частности, в производстве одежды и аксессуаров, кондитерских изделий, торговле мебелью и товарами для дома, а также в открытии маникюрного салона и фитнес-центра.

По результатам конкурса, 58% победителей составляют женщины, 34% - мужчины, а 8% - юридические лица. Большинство из них имеют высшее образование, а больше всего грантополучателей происходят из Львовской, Харьковской, Киевской, Винницкой областей и Киева.

Основную часть грантов получатели планируют использовать для приобретения необходимого оборудования для ведения бизнеса. Самые популярные сферы среди победителей - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, временное размещение и организация питания, а также перерабатывающая промышленность.

Программа «Власна справа», которая действует уже более двух лет, помогла около 21 тысячи украинцев получить гранты на общую сумму 5 миллиардов гривен для развития их бизнеса.

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