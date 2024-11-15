На Закарпатье мужчина устроил стрельбу возле здания ТЦК — подробности

Злоумышленник произвел несколько выстрелов в воздух из шумового пистолета.

Иллюстративное фото из открытых источников

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На Закарпатье мужчина устроил стрельбу возле здания территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщает Суспільне.

По данным полиции, злоумышленник произвел несколько выстрелов в воздух из шумового пистолета. Его задержали на месте происшествия.

«В результате происшествия никто не пострадал. Мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 173 КУоАП», - отметила пресс-секретарь Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан.

Издание добавляет, что задержанным оказался бывший военный, уволившийся из ВСУ по состоянию здоровья.

«Мужчина стрелял, потому что разозлился, что его не хотят мобилизовать», - говорится в сообщении.

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