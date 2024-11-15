Исследователи разработали дроны-зомби-утки из тел мертвых птиц – фото

Дроны созданы из частей мертвых птиц для наблюдения за дикой природой.

Исследователи из New Mexico Tech представили инновационные «дроны-зомби-утки», созданные из частей тела мертвых птиц, которые способны реалистично имитировать естественную среду для наблюдения за дикой природой. Эти уникальные дроны могут плавать в воде и даже совершать полеты, выполняя функции мониторинга экосистем. Об этом сообщает New York Post.

По словам доцента кафедры машиностроения Мостафы Хассаналяна, команда использует таксидермию для создания дронов из перьев и частей птиц, которые были представлены на рынке. «При создании дронов реальные птицы не пострадали физически, и мы вообще не собираемся этого делать. Мы использовали только те перья и птиц, которые были представлены на рынке, и работали с местными художниками-мастерами», - пояснил ученый.

Команда уже разработала модель дронов из уток-крыжов, способных имитировать движения птиц в воде, что позволяет им плавать естественным способом. Кроме того, ученые работают над интеграцией технологии в голубей с камерами для наблюдения за окружающей средой.

Основной целью проекта является использование этих дронов для мониторинга дикой природы, в частности для наблюдения за поведением животных, без ущерба для окружающей среды. Также эти технологии могут помочь в предотвращении столкновений птиц с самолетами, что является важным для безопасности авиации.

Основной целью проекта является использование этих дронов для мониторинга дикой природы, в частности для наблюдения за поведением животных, без ущерба для окружающей среды. Также эти технологии могут помочь в предотвращении столкновений птиц с самолетами, что является важным для безопасности авиации.

«Это слияние таксидермии с технологией дронов знаменует собой новую эру в биотехнике, закладывая основу для универсальных малоударных дронов, которые гармонируют с природой», - добавил Хассаналян.

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