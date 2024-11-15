Дослідники розробили дрони-зомбі-качки з тіл мертвих птахів – фото

Дрони створені із частин мертвих птахів для спостереження за дикою природою.

Дослідники з New Mexico Tech представили інноваційні «дрони-зомбі-качки», створені з частин тіла мертвих птахів, які здатні реалістично імітувати природне середовище для спостереження за дикою природою. Ці унікальні дрони можуть плавати у воді та навіть здійснювати польоти, виконуючи функції моніторингу екосистем. Про це повідомляє New York Post.

За словами доцента кафедри машинобудування Мостафи Хассаналяна, команда використовує таксидермію для створення дронів із пір'я та частин птахів, які були представлені на ринку. «Під час створення дронів реальні птахи не постраждали фізично, і ми взагалі не збираємося цього робити. Ми використовували лише ті пір’я та птахів, які були представлені на ринку, і працювали з місцевими художниками-майстрами», — пояснив вчений.

Команда вже розробила модель дронів із качок-крижнів, здатних імітувати рухи птахів у воді, що дозволяє їм плавати природнім способом. Окрім того, вчені працюють над інтеграцією технології в голубів з камерами для спостереження за навколишнім середовищем.

Основною метою проекту є використання цих дронів для моніторингу дикої природи, зокрема для спостереження за поведінкою тварин, без шкоди для навколишнього середовища. Також ці технології можуть допомогти в запобіганні зіткнень птахів з літаками, що є важливим для безпеки авіації.

«Це злиття таксидермії з технологією дронів знаменує собою нову еру в біотехніці, закладаючи основу для універсальних малоударних дронів, які гармоніюють з природою», — додав Хассаналян.

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