Практика судів
  1. У світі

Дослідники розробили дрони-зомбі-качки з тіл мертвих птахів – фото

09:49, 15 листопада 2024
Дрони створені із частин мертвих птахів для спостереження за дикою природою.
Дослідники розробили дрони-зомбі-качки з тіл мертвих птахів – фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дослідники з New Mexico Tech представили інноваційні «дрони-зомбі-качки», створені з частин тіла мертвих птахів, які здатні реалістично імітувати природне середовище для спостереження за дикою природою. Ці унікальні дрони можуть плавати у воді та навіть здійснювати польоти, виконуючи функції моніторингу екосистем. Про це повідомляє New York Post.

За словами доцента кафедри машинобудування Мостафи Хассаналяна, команда використовує таксидермію для створення дронів із пір'я та частин птахів, які були представлені на ринку. «Під час створення дронів реальні птахи не постраждали фізично, і ми взагалі не збираємося цього робити. Ми використовували лише ті пір’я та птахів, які були представлені на ринку, і працювали з місцевими художниками-майстрами», — пояснив вчений.

Команда вже розробила модель дронів із качок-крижнів, здатних імітувати рухи птахів у воді, що дозволяє їм плавати природнім способом. Окрім того, вчені працюють над інтеграцією технології в голубів з камерами для спостереження за навколишнім середовищем.

Основною метою проекту є використання цих дронів для моніторингу дикої природи, зокрема для спостереження за поведінкою тварин, без шкоди для навколишнього середовища. Також ці технології можуть допомогти в запобіганні зіткнень птахів з літаками, що є важливим для безпеки авіації.

«Це злиття таксидермії з технологією дронів знаменує собою нову еру в біотехніці, закладаючи основу для універсальних малоударних дронів, які гармоніюють з природою», — додав Хассаналян.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс на посаду члена ВККС – перемогли суддя господарського суду та суддя Вищого антикорупційного суду

Вища рада правосуддя має визначити, хто з кандидатів стане членом ВККС – Оксана Андрійчук або Віталій Крикливий.

КЗпП не містять обов’язку роботодавця ознайомлювати працівника з попередженням про звільнення та з вакансіями саме під особистий підпис – Верховний Суд

Позивач стверджував, що роботодавець не запропонував йому вакантні посади та іншу роботу на тому самому підприємстві та не отримав від нього відмову від продовження роботи, також не повідомив його про наступне звільнення під підпис.

Новий Вищий суд з публічно-правових спорів буде розглядати спори про анулювання реєстрації політичної партії – законопроект

Також до Вищого суду з публічно-правових спорів, який створять за участі міжнародних експертів, будуть оскаржуватися рішення комісій з відбору директора НАБУ, керівника САП, голови НАЗК, де вирішальну роль грають міжнародні експерти.

Витребувати можна лише те майно, яке є в наявності та фактично перебуває в незаконному володінні відповідача – Верховний Суд

Позивачка у травні 2022 року повернулася до Чернігова, де мала намір відновити торгівлю у павільйоні, який мала в суборенді, але через несплату за договором суборенди відповідач застосував до неї право притримання.

Якщо у договорі визначено грошовий еквівалент в доларах, сума, що підлягає сплаті у гривнях у разі судового спору між сторонами визначається за курсом на день виконання судового рішення – ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду пояснила, що сума, яка підлягає сплаті у гривнях, визначається виконавцем на момент здійснення боржником платежу в ході виконання судового рішення.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Слободін
    Михайло Слободін
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Михайло Новіков
    Михайло Новіков
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики