США знизили рівень ризиків для подорожей до дев’яти областей України

Україна отримує ослаблені обмеження для поїздок.

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Державний департамент США оновив рекомендації щодо поїздок до України, зменшивши рівень ризику для дев'яти областей. Про це йдеться в новій редакції рекомендацій на сайті Держдепу.

Загалом для всієї України діє найвищий рівень застереження — четвертий, який рекомендує громадянам США утриматися від поїздок через воєнний стан. Проте для регіонів, де ситуація стабільніша, рівень ризику знижено до третього. До цих областей належать Волинська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська, Рівненська, Хмельницька та Житомирська. У відомстві зазначають, що стабільність цих регіонів підтримується системами протиповітряної оборони та віддаленістю від активних бойових дій.

«Державний департамент США продовжує рекомендувати громадянам США утримуватися від поїздок до прифронтових регіонів України та районів уздовж українського кордону з Білоруссю через присутність російських і білоруських військових і сил безпеки на білоруському боці кордону, близькість до активних наземних бойових дій, часті обстріли, ракетні та безпілотні атаки на населені пункти та цивільну інфраструктуру, а також через обмеження можливостей посольства надавати допомогу громадянам США в цих районах», — йдеться у повідомленні.

Посол України у США Оксана Маркарова зазначила, що таке рішення полегшить можливість візитів до України представників бізнесу, організацій та установ: «Щиро вдячна американським колегам за таке рішення. Працюємо далі над збільшенням зброї, ППО і над регіональною співпрацею, щоб швидше перемогти і збільшити інвестиції і бізнес активність. Це єдиний шлях до самодостатності.

Разом з нещодавнім скасуванням адміністрацією фактичної заборони для американських оборонних підрядників для проведення робіт в Україні, це відкриває великі можливості для розвитку нових підприємницьких можливостей безпосередньо на території України», — написала Маркарова у Facebook.

Дипломатка також нагадала, що минулого тижня адміністрація Джо Байдена зняла обмеження для американських військових підрядників на роботу в Україні. Це відкриває нові можливості для технічного обслуговування та ремонту військової техніки, наданої ЗСУ, безпосередньо на українській території.

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