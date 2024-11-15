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США снизили уровень рисков для путешествий в девять областей Украины

09:31, 15 ноября 2024
Украина получает ослабленные ограничения для поездок.
США снизили уровень рисков для путешествий в девять областей Украины
Фото: Wikimedia
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Государственный департамент США обновил рекомендации по поездкам в Украину, уменьшив уровень риска для девяти областей. Об этом говорится в новой редакции рекомендаций на сайте Госдепа.

В целом для всей Украины действует самый высокий уровень предостережения - четвертый, который рекомендует гражданам США воздержаться от поездок из-за военного положения. Однако для регионов, где ситуация более стабильная, уровень риска снижен до третьего. К этим областям относятся Волынская, Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Ровенская, Хмельницкая и Житомирская. В ведомстве отмечают, что стабильность этих регионов поддерживается системами противовоздушной обороны и удаленностью от активных боевых действий.

«Государственный департамент США продолжает рекомендовать гражданам США воздерживаться от поездок в прифронтовые регионы Украины и районы вдоль украинской границы с Беларусью из-за присутствия российских и белорусских военных и сил безопасности на белорусской стороне границы, близости к активным наземным боевым действиям, частых обстрелов, ракетных и беспилотных атак на населенные пункты и гражданскую инфраструктуру, а также из-за ограничения возможностей посольства оказывать помощь гражданам США в этих районах», - говорится в сообщении.

Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что такое решение облегчит возможность визитов в Украину представителей бизнеса, организаций и учреждений: «Искренне благодарна американским коллегам за такое решение. Работаем дальше над увеличением оружия, ПВО и над региональным сотрудничеством, чтобы быстрее победить и увеличить инвестиции и бизнес активность. Это единственный путь к самодостаточности.

Вместе с недавней отменой администрацией фактического запрета для американских оборонных подрядчиков для проведения работ в Украине, это открывает большие возможности для развития новых предпринимательских возможностей непосредственно на территории Украины», - написала Маркарова в Facebook.

Дипломат также напомнила, что на прошлой неделе администрация Джо Байдена сняла ограничения для американских военных подрядчиков на работу в Украине. Это открывает новые возможности для технического обслуживания и ремонта военной техники, предоставленной ВСУ, непосредственно на украинской территории.

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США

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