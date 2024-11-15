На Закарпатті чоловік влаштував стрілянину біля будівлі ТЦК — подробиці

Зловмисник здійснив кілька пострілів у повітря з шумового пістолета.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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На Закарпатті чоловік влаштував стрілянину біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє Суспільне.

За даними поліції, зловмисник здійснив кілька пострілів у повітря з шумового пістолета. Його затримали на місці події.

«Внаслідок події ніхто не постраждав. Чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП», - зазначила речниця Нацполіції у Закарпатській області Ганна Дан.

Видання додає, що затриманим виявився колишній військовий, який звільнився із ЗСУ за станом здоров'я.

«Чоловік стріляв, бо розізлився, що його не хочуть мобілізувати», - йдеться у повідомленні.

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